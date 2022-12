Na? Hast du God of War: Ragnarök schon durchgespielt? Das Ende der Welt verhindert, alle Raben gefunden, die beiden Quallen befreit, alle Drachen, Berserker und die fiese Walkürenkönigin besiegt? Glückwunsch! Dann haben wir vielleicht was für dich. Denn God of War: Ragnarök steckt noch voller spannender kleiner Details, Easter-Eggs und Geheimnisse, die man leicht übersieht. Natürlich gilt: Die folgenden Seiten enthalten den einen oder anderen Spoiler! Du solltest das Spiel also möglichst schon durchgespielt haben, bevor du dich in diese Top 10 stürzt.

Platz 10: Geheimer Drachen-Boss am Drachenstrand

Haben wir eben von „alle Drachen besiegt“ geredet? Nun, dieser eine dürfte dir wahrscheinlich noch fehlen. In God of War: Ragnarök begegnest du zahlreichen optionalen Bossen, darunter auch etliche Drachen. Doch einer ist so gut versteckt, dass du in höchstwahrscheinlich nicht gefunden hast. Dazu brauchst du nämlich die Reliquie „Mystisches Erbstück“. Seine Beschreibung verrät, dass es keinen praktischen Nutzen im Kampf zu haben scheint, aber „etwas Schlafendes erwachen“ lässt. Benutzt du diesen Gegenstand am Drachenstrand direkt vor dem versteinerten Drachen, so erwacht dieser zum Leben und stellt sich Kratos als Boss entgegen. Außerdem lassen sich damit mehrere Troll-Statuen in der Spielwelt erwecken.