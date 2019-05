God of War hat sich zu einer der größten Action-Marken der Videospielbranche entwickelt und hat insbesondere mit dem letzten Teil 2018 einen Award nach dem anderen abgeräumt. Der ursprüngliche Director widmet sich nun indes einem anderen Projekt, was Horror-Fans freuen dürfte.

Nicht erst seit dem famosen letzten Teil aus dem Jahr 2018 ist God of War eine absolute Erfolgsgeschichte und gilt als eine der besten Action-Marken überhaupt. Dass es das Franchise überhaupt gilt, ist unter anderem auch David Jaffe zu verdanken. Der ist der Director des allerersten God of War, das im Jahr 2006 noch für die PlayStation 2 erschien. Mittlerweile widmet sich dieser aber einem gänzlich anderen Projekt.

Via Twitter meldete sich nun Jaffe zu Wort und bestätigte, dass er "in diesen Tagen etwas Neues designe und schreibe". Und weiter: "Es ist ein Singleplayer-Horrorspiel, das etwas Neues in Sachen In-Game-Storytelling ausprobiert und ich bin schon voll und ganz darin verliebt."

Noch habe er Niemandem gezeigt, woran er werkelt, daher sei auch die Finanzierung noch nicht gesichert, es gebe aber auch noch keinerlei anders gelagerte Interessen in Bezug auf das Projekt. Ob das Horrorspiel dann in dieser Form auch tatsächlich kommt, bleibt daher noch abzuwarten. "Wenn ich es der Welt zeige, könnte es auch sein, dass es jeder hasst und keiner es machen will. Oder aber es wird das nächste ganz große Ding. Zu diesem Zeitpunkt werde ich das aber noch nicht erfahren", so Jaffe.

An einem Spiel, das noch keine sichere Finanzierung habe, zu arbeiten, sei "unglaublich stressig und furchteinflößend", sagt Jaffe weiter. Allerdings habe er so auch "einen riesigen Spaß".

Bleibt abzuwarten, ob das neue Horror-Projekt des Directors von God of War, des Co-Directors von God of War 2 sowie des Writers, Designers und Directors mehrerer Spiele der Twisted-Metal-Reihe schlussendlich das Licht der Welt erblickt. Wir halten euch auf dem Laufenden.