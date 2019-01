God of War ist im letzten Jahr trotz vieler Änderungen eingeschlagen wie eine Granate. Arbeitet das Studio Santa Monica nun schon am Nachfolger?

Das Santa Monica Studio sucht aktuell nach Mitarbeitern für ein neues Projekt. Gesucht werden konkret unter anderem ein Senior Environment Artist und ein Gameplay Controls Programmer. Arbeitet das Studio bereits an einer Fortsetzung für God of War? Das Ende und der Erfolg des letzten Teils lassen eigentlich ziemlich sicher darauf schließen, dass Die Geschichte um Kratos und seinen Sohn Atreus noch nicht zu Ende ist. Gerüchten zufolge soll der nächste Teil sich diesmal die japanische Mythologie ausleihen. Vor 2020 würde die Fortsetzung wohl kaum erscheinen. Und in jenem Jahr soll ebenfalls die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Damit hätte Sony schon einmal ein dickes Verkaufsargument.

>> Top 10: Die heftigsten God-of-War-Bosse!

Dass es sich bei dem kommenden Projekt um God of War handelt könnte, kommt nicht von ungefähr. In dem Stellenangebot selbst wird ganz klar gesagt: "Wir sind God of War! Sei dabei!" Darüber hinaus hat das Studio seit 2005 nicht mehr völlig eigenständig an etwas anderem als an der God-of-War-Reihe gearbeitet. Ein Beweis ist das natürlich noch lange nicht, aber die Indizien legen die Vermutung jedenfalls nahe.

Was würdet ihr vom nächsten God of War erwarten? Hat euch die neu eingeschlagene Richtung gefallen oder dürfte es wieder klassischer werden? Wie denkt ihr könnte die große Enthüllung am Ende des Spiels mit der möglichen Ausrichtung auf Japan funktionieren?