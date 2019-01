Eine neue Dokumentation zeigt viele Inhalte, um die God of War gekürzt werden musste. Darunter auch einige Bosse.

Das PS4-exklusive God of War hat überragende Kritiken von Presse sowie Spielern eingeheimst und gilt darüber hinaus nicht unbedingt als wenig umfangreicher Titel. Umso überraschender sind nun also Details, die im Rahmen einer neuen Dokumentation enthüllt werden, denn: Eigentlich hätte das Actionspiel noch viel größer ausfallen sollen.

Director Cory Barlog äußert sich in der Dokumentation gegenüber NoClip zum Entwicklungsprozess und bestätigte, dass etliche ursprünglich geplante Spielinhalte geschnitten werden mussten, darunter allen voran etliche Bosskämpfe.

"Wir haben wirklich viele Bosse geschnitten. Sehr viele. Wir hatten soviele mehr. Es war ein viel ambitionierteres, verrückteres Spiel. Und während du die Entwicklung vorantreibst realisiert du: 'Nein, es ist zu groß, wir können das wirklich nicht machen'", so Barlog.

Hätte man alle Pläne umgesetzt, wäre das Spiel nicht nur extrem umfangreich geworden, die Entwicklungszeit wäre wohl auch noch einmal deutlich länger ausgefallen und wer weiß, ob wir God of War dann schon in Händen halten würden. Grund: Die Entwicklung eines Bosskampfes kann bis zu 18 Monate Arbeitszeit in Anspruch nehmen.

"Die Entwicklung eines Bosskampfes beschäftigt etwa 30 Entwickler eineinhalb Jahre. Das ist ein absolut massives Ausmaß, wenn man das in Betracht zieht und es in Vergleich zu anderen Spielen setzt, das wir in eineinhalb Jahren insgesamt fertiggestellt haben", so Barlog weiter.

Der PS4-Exklusivtitel wurde im März 2018 veröffentlicht und hat sich über fünf Millionen Mal allein im ersten Monat verkauft.