Seit gut einem Jahr ist God of War exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Jetzt hat sich Sony mal wieder offiziell zu den Verkaufszahlen gäußert und den nächsten großen Meilenstein für das Epos verkündet.

God of War hat eine Auszeichnung als Spiel des Jahres nach der anderen eingeheimst - und auch kommerziell ist der Titel für Sony ein Erfolg. Schon kurz nach dem Release im April 2018 avancierte God of War zum am schnellsten verkauften PS4-Exklusivtitel überhaupt. Zuletzt wurde es um die Verkaufszahlen aber dann doch überraschend ruhig.

Das hat sich nun geändert, denn im Rahmen einer Präsentation ließ Sony neue offizielle Zahlen vom Stapel. Demnach hat das Action-Epos mittlerweile die Marke von 10 Millionen verkauften Exemplaren geknackt - und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Offizielle Angaben gab es zuletzt, als God of War fünf Millionen Exemplare an den Mann und die Frau gebracht hatte. Seither haben sich die Verkäufe also verdoppelt.

Allerdings hat das prämierte Spiel noch einen Weg vor sich, wenn es zum erfolgreichsten PS4-Exklusivspiel überhaupt werden will. Aktuell liegen The Last of Us: Remastered knapp sowie Uncharted 4: A Thief's End deutlich vor dem Kratos-Abenteuer.