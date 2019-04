God of War ist der große Gewinner!

Zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche gehören für gewöhnlich auch die BAFTA Awards, und diese wurden nun wieder verliehen. Ein PS4-Exklusivspiel ging dabei als großer Gewinner nach Hause.

Sony Santa Monica hat mit dem Action-Epos God of War ohnehin bereits zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst, doch ein Ende ist nicht in Sicht. Auch bei den nun verliehenen BAFTA Awards 2019 in London ging man als großer Sieger nach Hause.

Der PS4-exklusive Hit aus dem Jahr 2018 konnte einmal mehr die Königskategorie "Best Game" für sich entscheide und sich dabei gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen. Darüber hinaus reichte es noch für Auszeichnungen in vier weiteren Kategorien.

Überraschend: Rockstars Red Dead Redemption 2 bringt es dagegen in keiner Kategorie auf einen Award. Das Western-Sequel war zwar sechs Mal nominiert, ging jedoch mit leeren Händen nach Hause.

Alle Gewinner der BAFTA Awards 2019 im Überblick:

Original Property: Into the Breach

Music: God of War

Game Design: The Return of the Obra Dinn

Evolving Game: Fortnite

Narrative : God of War

Debut Game: Yoku’s Island Express

Mobile: Florence

Family: Nintendo Labo

Artistic Achievement: Return of the Obra Dinn

Multiplayer: A Way Out

Audio Achievement: God of War

Game Innovation: Nintendo Labo

Performer: Jeremy Davies, God of War

Best British Game: Forza Horizon 4

Game Beyond Entertainment: My Child Lebensborn

Best Game: God of War