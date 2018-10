Die Fortsetzung der vor allen Dingen in Fernost erfolgreichen Actionreihe God Eater hat nun auch in hiesigen Gefilden einen konkreten Release-Termin erhalten.

Bereits vor rund einem Jahr hatte Publisher Bandai Namco bestätigt, dass auch das neue God Eater 3 den Sprung in den europäischen Raum schaffen wird. Die Actionreihe ist vor allen Dingen im fernen Japan ein absoluter Erfolg und Kassenschlager und soll mit dem neuesten Teil schon in absehbarer Zeit auch bei uns für Furore sorgen.

Per Pressemeldung hat man nun nämlich seitens des Publisher weitere Infos nachgereicht, unter anderem zum Release-Termin. Interessierte und Serien-Fans dürfen sich demnach den 08. Februar 2019 rot im Kalender anstreichen, denn dann wird God Eater 3 in Europa erscheinen.

In diesem Zusammenhang wurden nun auch die Plattformen abschließend geklärt, denn bei der ursprünglichen Ankündigung vor einem Jahr ließ man diese zunächst noch offen. God Eater 3 erscheint folglich für PC und PlayStation 4.

Thematisch verschlägt es euch in die von den Aragami verwüstete Welt und ihr seid als Adaptative God Eaters die letzte Hoffnung der Menschheit. In Person dieser verbesserten Soldaten habt ihr die Fähigkeit, God Arcs zu benutzen; dabei handelt es sich um künstliche, biologische Waffen, mit denen ihr die Monster im Spiel vernichten könnt. Der neue Tei legt seinen Fokus dabei auf Gefechte in Teamarbeit, so dass im Koop bis zu acht Spieler unterstützt werden.