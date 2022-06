Vom Aprilscherz avancierte der Goat Simulator im Jahr 2014 zum absoluten Kult- und Erfolgstitel. Nun kehrt das Franchise mit dem Goat Simulator 3 zurück - ohne dass es jemals einen zweiten Teil gegeben hätte.

Mit einem abgedrehten Trailer, der das lange verschollene Zombie-Sequel Dead Island 2 mit seinem damaligen Ankündigungsvideo so richtig auf die Schippe nimmt, wurde gestern auf dem Summer Game Fest der Goat Simulator 3 angekündigt. Auch wenn es einen zweiten Teil bis heute nicht gegeben hat, so wird nun - der abgefahrenen Franchise würdig - Teil 3 noch im laufenden Jahr 2022 erscheinen. Der Release ist für PS5, Xbox Series X/S sowie PC (Epic Games Store) eingeplant.

In den Fokus rücken die Coffee Stain Studios und Koch Media dabei abermals die berühmte Ziege Pilgor, die ein neues Abenteuer erlebt. Diesmal hat sie neue Weiden auf der weitläufigen Sandbox-Insel San Angora gefunden, einem Ort, an dem überall Mysterien und Chaos zu finden sind. Ihr könnt euch in der offenen Spielwelt dort frei bewegen und die Geheimnisse der Insel erforschen - oder einfach alles zerstören.

Diese "Ziegen-Simulation der nächsten Generation" bietet Ziegen aller Art genauso wie Naturkatastrophen der unnatürlichen Art, geheime Tierbünde, Dreifachsprünge und so ziemlich jeden anderen Unsinn, den ihr euch ausdenken könnt. Und weil Humor in der Gruppe eben am schönsten ist, könnt ihr im Goat Simulator 3 neuerdings auch zusammen mit bis zu vier Spielern eine Ziegenherde bilden und gemeinsam losziehen. Kurzum: Es gibt auch einen Online-Multiplayer. Neben dem kooperativen Erlebnis erwarten euch auch sieben lustige Multiplayer-Minispiele, in denen ihr gegeneinander antreten könnt.

Eine genauere Angabe des Release-Zeitpunkts über den Herbst 2022 steht noch aus; den angesprochenen Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.