Spätestens mit der Wooting 60HE setzten sich magnetische Hall-Effekt-Switches im Bereich der mechanischen Tastaturen durch. Mit der GMMK 3 PRO HE und GMMK 3 HE springt jetzt auch Glorious auf den Zug auf, lässt euch aber die Wahl: Das Hotswap-PCB unterstützt nämlich sowohl magnetische Schalter als auch die klassischen Cherry-Switches in 3- und 5-Pin-Versionen. Abgesehen von diesem schon sehr spannenden Feature verspricht Glorious die übliche Anpassbarkeit und eine umfangreiche Software.

Die GMMK 3 PRO HE fährt einen wuchtigen Aluminium-Body auf, der den größten Unterschied zur regulären GMMK 3 HE darstellt und ihr eine gewisse Wertigkeit verleiht. Mit einem Gewicht von 1.588 Gramm inklusive Keycaps und ohne Kabel gehört die 75-Prozent-Version jetzt nicht zu den heftigsten Schwergewichten, rutscht aber auch nicht unkontrolliert auf dem Tisch hin und her. Ihr bekommt die Tastatur wahlweise in Layouts von 65, 75 oder 100 Prozent. Hier wird also für jede Präferenz etwas geboten. Der Unterschied zur regulären GMMK 3 HE liegt übrigens im Gehäuse, die günstigere Nicht-Pro-Version besteht aus ABS-Polymer-Plastik.

Switches für Shooter-Profis

Das Killer-Feature stellt natürlich das Hotswap-PCB mit seiner Unterstützung für klassische Cherry-Switches wie auch magnetische Hall-Effekt-Schalter dar. Ausgeliefert wird die GMMK 3 PRO HE mit den linearen FOX-HE-Switches, die mit einem Auslösedruck von 45 cN im angenehmen Mittelfeld angesiedelt sind. Aufgrund meiner Vorliebe für taktile Schalter rüstete ich schnell auf die PANDA HE um, deren Auslösepunkt gleich ausfällt.

Beide Varianten bieten sowohl bei regulärer Büroarbeit als auch beim Zocken stabile Performance und fallen weder durch störende Lautstärke noch Ausfälle unangenehm auf. Auch ist kein unangenehmes Kratzen zu vernehmen, ebenfalls schmatzen sie aufgrund von übertriebener Schmierung nicht vor sich hin. Lediglich die Stabilizer gefallen ab Werk nicht sonderlich, speziell die Leertaste klackert doch noch sehr hörbar. Abgesehen davon fällt der Sound der GMMK 3 PRO HE angenehm dezent aus, was auch an der ab Werk verbauten Dämpfung liegt.

Doch Hall-Effekt-Switches überzeugen nicht nur durch ihre pure Performance und die längere Haltbarkeit aufgrund fehlender Federn, sie bieten auch jede Menge Anpassbarkeit. Hier gibt sich Glorious keine Blöße und bietet mit der hauseigenen Core-Software ein mächtiges, wenn auch wenig intuitives und teils richtiggehend hässliches Tool. Hier stellt ihr den Auslösepunkt in 0,1-Milimeter-Schritten von 0,1 bis 4,0 Milimetern fest.

Wohl am wichtigsten für Gamer fällt aber die Rapid-Trigger-Funktionalität aus. Grob gesagt setzt sich ein Switch zurück, sobald er sich wieder nach oben bewegt, was deutlich schnellere Bewegungen im Vergleich zu traditionellen mechanischen Schaltern erlaubt, deren Feder erst wieder nach oben fahren müssen.

Magnetische Hall-Effekt-Switches hingegen verfügen nicht über solche physischen Restriktionen, was Techniken wie Rapid Fire überhaupt erst ermöglicht. Speziell im Bereich kompetitiver Shooter wie Counter-Strike 2 und Valorant bietet das einen riesigen Vorteil und wird von den Entwicklungsstudios scharf beobachtet und teilweise sogar als Cheating eingestuft. Wie auch den Auslösepunkt dürft ihr Rapid Fire global oder nur auf einzelne Tasten anwenden.

Weitere Features für Gamer

Magnetische Hall-Effekt-Switches bietet durch ihre Bauweise aber noch weitere Vorteile. Als besonders beliebt erwiesen sich Dynamic Keystrokes. Diese Technik erlaubt es euch, bis zu vier Aktionen auf eine Taste zu legen. Diese werden davon diktiert, wie stark ihr den jeweiligen Switch durchdrückt, es handelt sich entsprechend nicht um automatisierte Makros. Was im ersten Moment nicht sonderlich intuitiv klingt, kann mit ein wenig Übung immense Vorteile bieten.

Selbiges gilt für Mod Tab, hierdurch weist ihr euren Tasten zwei Funktionen zu. Je nachdem, ob ihr den Switch nur kurz antippt oder ganz durchdrückt, fällt eure Aktion aus. Alternativ dürft ihr auf die gleich Art und Weise auch einen bestimmten Modus aktivieren, diese Technik hört auf den Namen „Toggle Key“. Im Shooter-Bereich könnt ihr beispielsweise Zielen via Kimme und Korn anschalten oder ihr wechselt zwischen Gehen und Rennen.

Abgesehen davon bietet die Core-Software von Glorious die üblichen Funktionen. Ihr legt die Belegung eurer Tasten fest, wahlweise auch in bis zu drei Layern. Die könnt ihr beispielsweise für eure Lieblingsspiele definieren und entsprechend umschalten. Ebenso lässt sich die Beleuchtung steuern, denn natürlich bietet die GMMK 3 PRO HE feinste RGB-Technologie in allen Farben des Regenbogens. Die verbauten Doubleshot-Keycaps lassen genügend Licht durch und die an den Seiten der Tastatur angebrachten Lichtstreifen sorgen für nette optische Akzente.

Der rechts oben angebrachte Drehregler lässt sich natürlich auch mit diversen Funktionen belegen. Beispielsweise passt ihr Lautstärke und Helligkeit an oder bewegt euch durch die Timeline eines Videoschnittprojektes. Ein Schalter auf der Rückseite der Tastatur wechselt zwischen Windows- und Mac-Betrieb, außerdem findet sich hier ein Regler für die diversen Beleuchtungsmodi.

Sollten euch einfaches Schwarz oder Weiß zu öde sein, bietet Glorious auch ein eigenes Design-Studio für die GMMK 3. Ihr wählt aus diverse Ober- und Unterteilen, dazu gesellen sich diverse Keycaps. Anpassbarkeit wird großgeschrieben, sodass ihr eure Tastatur auf eure eigenen Vorlieben zuschneidet.

Greift zu, wenn... … ihr höchste Anpassbarkeit von eurer Tastatur verlangt und euer Geldbeutel tief genug ist. Spart es euch, wenn... … auf eurem Schreibtisch bereits eine Wooting liegt oder euch die Zusatzfeatures von HE-Switches nichts bringen.