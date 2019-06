Bethesda hatte auf seiner E3-Pressekonferenz natürlich auch Neuankündigungen zu bieten. Eine davon war GhostWire: Tokyo, der neueste Titel der Evil-Within-Macher von Tango Gameworks.

Tango Gameworks hatte sich zuletzt vor allen Dingen mit den Survival-Horror-Titeln The Evil Within und The Evil Within 2 einen Namen gemacht, doch das Genre verlässt der Entwickler für das nächste Projekt nun. Während der E3-Präsentation von Bethesda betrat Shinji Mikami persönlich die Bühne, um GhostWire: Tokyo vorzustellen.

Statt Survival-Horror stehen für das Entwicklerstudio nun paranormale Aktivitäten im Fokus. Welches Genre GhostWire: Tokyo bekleidet, war allerdings anhand des seltsamen wie gruseligen ersten Trailers zunächst noch nicht ganz so klar zu definieren. Bethesda selbst spricht in der mittlerweile eingetrudelten Ankündigung jedoch von einem Action-Adventure.

Creative Director Ikumi Nakamura bestätigte in diesem Kontext, dass der Titel in der japanischen Hauptstadt Tokio spielen wird - ein Umstand, den man anhand des Namens ohnehin hat erahnen können. Ein Ereignis sorgt dort dafür, dass allerhand Menschen urplötzlich verschwinden und nur deren Kleidung überall verstreut zurückbleibt.

Nur wenige Leute und auch Tiere bleiben zurück, darunter auch der mutmaßliche Protagonist des neuen Titels: ein Kerl mit Regenmantel sowie Pfeil und Bogen. Dieser muss den Vorgängen auf den Grund gehen, wobei der Fokus im Spielverlauf offenbar auch auf Kämpfen liegt. Unter anderem bekommt er es mit Geistern und anderen Widersachern zu tun.

"Don't fear the unknown. Attack it." - so das Motto des nachfolgenden ersten E3-Trailers. Einen Release-Termin hat GhostWire: Tokyo bislang noch nicht.