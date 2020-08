Mit Ghost of Tsushima erschien kürzlich das letzte große Exklusivspiel für die PlayStation 4. Und was für ein spektakuläres Finale das doch war! Jins Kampf gegen die mongolische Invasion begeisterte Millionen Spieler für viele, viele Stunden. Doch in der schieren Größe können einem schon mal ein paar beeindruckende Details, witzige Easter Eggs und versteckte Anspielungen übersehen. Wir präsentieren: 9 coole Geheimnisse in Ghost of Tsushima, die du vielleicht noch nicht kennst.

Platz 9: Dein Freund, der Fuchs

49 Fuchsbaus… Fuchsbäue… Fuchsbauten… Mist, wie lautet eigentlich der Plural von „Fuchsbau“? Antwort: Es gibt keinen. (Quelle: Duden) Nun denn, nochmal von vorn: 49 Fuchsbehausungen kannst du in Ghost of Tsushima finden. An jedem einzelnen davon führt dich ein freundlicher Fuchs zu einem nahegelegenen versteckten Schrein, der Jins Fähigkeiten verbessert. Doch wusstest du auch, dass man den Fuchs zum Dank dafür streicheln kann? Begib dich nach erfolgreichem Beten am Schrein zu ihm und drücke die Taste zur Interaktion. Laut offiziellen Angaben von Sony wurden allein in den ersten zwei Wochen nach Release sage und schreibe 8,8 Millionen Füchse gestreichelt. Zugegeben, die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Punkt also schon wusstest, liegt damit relativ hoch.

Darum an dieser Stelle einfach noch ein paar weitere interessante Statistiken mit Stand vom 31. Juli 2020: Bis dahin wurden 57,5 Millionen Duelle ausgetragen, 15,5 Millionen Bilder im Fotomodus geschossen, 28,1 Millionen Lieder auf der Flöte gespielt, 14,2 Millionen Haikus geschrieben und von allen Spielern zusammen 810 Jahre an Spielzeit auf Pferden geritten.