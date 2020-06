Sucker Punch hat frohe Botschaft für Action-Freunde: Ghost of Tsushima hat Goldstatus erreicht oder in anderen Worten: Das Spiel ist fertig und dem geplanten Release steht nichts im Wege.

Ghost of Tsushima hat bereits aufgrund der Corona-Krise eine Verschiebung hinter sich. Ursprünglich sollte der Titel am 26. Juni auf den Markt kommen, musste aber im April auf den 17. Juli verschoben werden, da sich die finalen Arbeiten am Spiel durch die Umstände länger hinzogen. Praktischerweise ist es durch die Verschiebung auch einem anderen PS4-Titel, nämlich The Last of Us: Part II nicht ins Gehege gekommen.

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk