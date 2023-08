Egal ob die Pilze in Super Mario Land oder das legendäre Wandfleisch aus Castlevania – Essen hat in Videospielen eine lange Tradition. Aber in Genshin Impact dient Essen nicht nur der Heilung und sorgt für Buffs, sondern bringt auch jede Menge Hintergrundgeschichte mit sich. Jeder der fast 70 Charaktere verfügt über ein Spezialgericht, dass ihr nur mit etwas Glück kriegt, wenn ihr den richtigen Charakter das richtige Grundrezept kochen lasst. Wir werfen mal einen Blick auf die leckersten, interessantesten, aber auch fragwürdigsten Beispiele.

Platz 10: Sucrose - Nahrhafte Kost Nr. 593

Einfach nur irgendwelche Zutaten in den Topf zu werfen, kommt für Mondstadts Chef Alchemisten-Assisstentin Sucrose natürlich nicht in Frage. Genau wie ihre Elementarfähigkeiten ist auch ihr Spezialgericht das Ergebnis einer langen Reihe an alchemistischen Experimenten. Auf der Grundlage eines einfachen Auflaufs mit Krabben, Schinken und Gemüse hat Sucrose das perfekte Essen geschaffen. Auch wenn die Nahrhafte Kost Nr. 593 sicherlich alle Vitamine und Mineralstoffe beinhaltet, die man als Traveler so braucht, stand das Aussehen sicherlich nicht ganz oben auf der Liste. Wenn das das beste Ergebnis ihrer Studien war, dann wollen wir Nahrhafte Kost Nr. 1 bis 592 gar nicht erst sehen. Das Auge isst schließlich mit!