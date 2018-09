Die Just-Cause-Macher von den Avalanche Studios haben neben Just Cause 4 mit Generation Zero noch einen weiteren vielversprechenden Titel in Arbeit. Dieser darf nun vorab auf Herz und Nieren getestet werden.

Noch hat Generation Zero, ein weiteres Open-World-Actionspiel der Just-Cause-Macher von den Avalanche Studios, keinen konkreten Release-Termin erhalten, trotzdem dürfen sich einige Spieler noch in diesem Jahr ein erstes Bild vom Spiel machen. Die Entwickler haben im Zuge eines Livestreams nun nämlich den Starttermin für die bereits angekündigte Closed Beta bekannt gegeben.

Demnach wird die geschlossene Testphase im Zeitraum vom 17. bis zum 21. Oktober 2018 über die Bühne gehen; Registrierungen für die Beta werden noch bis zum 30. September entgegen genommen. Die Plätze sind begrenzt, so dass sich nur ausgewählte Spieler ein erstes Bild vom Titel machen dürfen.

Durch die Beta erhoffen sich die Entwickler konstruktives und nützliches Feedback der Spieler, um weiter an Generation Zero bis zum Release zu schrauben und dieses zu optimieren. Zu den Inhalten der Closed Beta hat man sich hingegen noch nicht geäußert. Auch wann Generation Zero für PC, PS4 und Xbox One als Vollversion erscheint, steht gegenwärtig noch in den Sternen.