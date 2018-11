Seit vielen Jahren hat sich die Geheimakte-Reihe einen Namen unter Adventure-Fans gemacht. Mit Geheimakte Tunguska kommt das Franchise nun auf eine weitere Plattform - und das ist erst der Anfang.

Per Pressemeldung hat Deep Silver bestätigt, dass Geheimakte Tunguska auf die Switch von Nintendo kommt. Der einstige Adventure-Hit erschien ursprünglich bereits 2006 für den PC, wurde in der Zwischenzeit aber für viele weitere Plattformen portiert, darunter 2014 für Mobilgeräte und 2015 für die Wii U. Schon ab dem 30. November 2018 gesellt sich nun die Hybrid-Konsole von Nintendo dazu.

Besser noch: Der Release von Geheimakte Tunguska auf der Switch markiert erst den Anfang, denn in der Folge sollen noch alle weiteren Adventure-Teile der Geheimakte-Reihe für die Switch nachfolgen. Konkretere Release-Termine für die insoweit ebenfalls geplanten Geheimakte 2: Puritas Coris und Geheimakte 3 folgen in Kürze.

Worum geht's in Geheimakte Tunguska? Das plötzliche Verschwinden des Wissenschaftlers Vladimir Kalenkow, der sich im Rahmen seiner Forschungen mit der Tunguska-Katastrophe von 1908 befasst hat, zieht weitreichende Folgen nach sich: Von einem Moment zum nächsten finden sich seine Tochter Nina und sein Assistent Max im Zentrum einer globalen Verschwörung wieder. Von russischen Agenten und den Mitgliedern eines obskuren Geheimbunds gejagt, verschlägt es die beiden Abenteurer an Schauplätze in Deutschland, Russland, China, der Antarktis und auf Kuba. Doch je mehr Rätsel sie lösen und je näher sie der Wahrheit kommen, desto mehr begeben sich Nina und Max in Gefahr!

Der interaktive Mystery-Thriller soll Spieler auch auf der Switch für über zwölf Stunden Spielzeit an den Bildschirm fesseln. Sowohl Nina als auch Max werden spielbar sein und es gibt Dutzende Nebenfiguren mit individuellen Hintergrundgeschichten. An den mehr als hundert Orten müsst ihr unzählige Aufgaben, Rätsel und Puzzle lösen. Außerdem ist das Adventure auch in deutscher Sprache vollständig lokalisiert zu haben.

Erstes Bildmaterial aus der Switch-Umsetzung gibt es in der obigen Galerie zu sehen; zudem haben wir auch einen ersten Trailer für euch mit in diese Meldung gepackt.