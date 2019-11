Auf der E3 2018 holte Microsoft zum Rundumschlag in Sachen Gears-Reihe aus und kündigte gleich mehrere Titel an, darunter auch das Taktik-Spin-Off Gears Tactics. Um den Titel war es seither verdächtig ruhig geworden, doch das soll sich nun bald ändern.

Seit der offiziellen Ankündigung von Gears Tactics im Juni 2018 sind viele Monate vergangen, doch vom Titel fehlte seither jede Spur. Auch die E3 2019 ließ das Spiel aus, ebenso wie zuletzt die X019 in London. Ist das Spiel überhaupt noch in der Mache?

Die Antwort darauf kann schlicht mit einem deutlichen Ja beantwortet werden, denn in Kürze soll es endlich wieder Neues zum Titel geben. In einem Tweet bestätigt Entwickler The Coalition nun, dass man im Dezember neue Eindrücke aus Gears Tactics präsentieren wollen.

Tune into @thegameawards on December 12 for a new look at @GearsofWar Tactics from the team at @Xbox pic.twitter.com/Q3fpVb6Ql3