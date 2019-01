Während The Coalition aktuell an Gears 5 für die Xbox One werkelt, ist Gears of War 4 derzeit weiterhin der aktuelle Teil der Reihe. Wer das Actionspiel noch nicht gezockt hat, bekommt nun die Chance, dies kostenlos nachzuholen.

Wie Microsoft nun nämlich bekannt gegeben hat, ist Gears of War 4 in Kürze Teil der "Free Play Days" auf der aktuellen Xbox-Heimkonsole. Davon profitieren Mitglieder bei Xbox Live Gold, denn diese können das Action-Epos vorübergehend kostenlos zocken und ausprobieren.

Am kommenden Wochenende gibt es demnach ein kostenfreies Wochenende, an dem ihr das komplette Spiel einfach so herunterladen und für lau zocken könnt. Mit an Bord sind dann auch alle Multiplayer-Modi inklusive Versus, Horde und Escalation. Wer eine Xbox One X besitzt, profitiert sogar auch von den ebenfalls bereits verfügbaren Optimierungen für die leistungsstarke Plattform.

Der Download ist über das Dashboard im Bereich für Gold-Mitglieder oder via Microsoft Store möglich. Die kostenfreie Spielaktion selbst startet am Donnerstag, den 31. Januar um 21:00 Uhr deutscher Zeit und läuft anschließend bis Montag, den 04. Februar 2019 um 08:59 Uhr.

Gears of War 4 wurde im Jahr 2016 für PC und Xbox One veröffentlicht.