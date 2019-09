Erst in der vergangenen Woche veröffentlicht, hat Gears 5 einen unfassbaren Start nach Maß hingelegt. Der Microsoft-Titel brach gleich mehrere interne Rekorde.

Das Action-Epos Gears 5 hat Microsoft einen gelungenen Start in die diesjährige Weihnachtssaison spendiert. Wie das in Redmond ansässige Unternehmen nun bestätigte, hat der neueste Teil der langjährigen Erfolgsreiche nun für den bislang größten Launch eines Titels der Xbox Game Studios der aktuellen Konsolengeneration überhaupt gesorgt.

Dieser hervorragende Start lässt sich auch in Zahlen zusammenfassen: Über das erste Wochenende zog Gears 5 mehr als drei Millionen Spieler an. Damit wurde in diesem Zeitraum die Zahl der Spieler im Vergleich zur Debüt-Woche des im Jahr 2016 veröffentlichten Gears of War 4 sage und schreibe verdoppelt.

