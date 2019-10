The Coalition hat dem aktuellen Action-Blockbuster Gears 5 ein frisches Update spendiert. Dieses bringt gleich mehrere neue Charaktere mit sich.

Per Patch wurden in Gears 5 nun gleich mehrere neue Charaktere eingeführt; es ist der erste Schwung an neuen Protagonisten seit dem Release der Vollversion. Im Vorfeld der Veröffentlichung hatte The Coalition noch Pläne betont, später frische Charaktere für den Titel bereit stellen zu wollen.

Charaktere erfüllen in Gears 5 gewissermaßen in zweierlei Hinsicht einen Zweck. Im Arcade-Multiplayer sowie in den PvE-Modi wie Horde bringen diese neue Fertigkeiten in den Spielablauf ein, die dem übrigen Roster bislang nicht zur Verfügung standen. Im kompetitiven Multiplayer-Modus gehen die Charaktere aber nicht so weit; vielmehr handelt es sich hier dann nur um neue Skins, also um kosmetische Änderungen.

Der erste Schwung an neuen Charakteren umfasst vier neue Protagonisten, jeweils zwei für CoG und den Schwarm. Auf COG-Seite handelt es sich um Gear und Deebee, auf Seiten des Schwarms bekommt ihr Warden und General Raam an die Hand. Die Fertigkeiten sind jeweils bei Gear und Raam sowie bei Deebee und Warden die gleichen, so dass hier keine Nachteile entstehen. Im PvE verfügt nur Gear über passive Fähigkeiten und Ultimates; im Falle von Deebee hat sich The Coalition dagegen entschieden.

Um die neuen Charaktere freizuschalten, ist etwas Grinding im Spiel notwendig. Schließlich müsst ihr 500 Iron sammeln und investieren, um einen einzelnen Helden zugänglich zu machen. Der Freischaltprozess wird über das neue Totem-Syste initiiert.

Zusätzlich zu den vier Gears-Charakteren bekommt Gears 5 außerdem zwei neue Terminator-Charaktere aus dem Kinofilm "Terminator: Dark Fate".