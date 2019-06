Auch zu Gears 5 gab es im Vorfeld der E3 2019 Spekulationen, nachdem ein Auftritt im Rahmen des Xbox Showcase frühzeitig bestätigt worden war. Dabei ging es auch um den Release-Termin - und auch hier haben sich die Vermutungen bestätigt.

Wie bereits vorab im Netz zu lesen war, wird der neueste Teil der Actionreihe tatsächlich ab dem 10. September 2019 für PC und Xbox One zu haben sein. Das gab Rod Fergusson, Chef von Entwickler The Coalition auf der Bühne in Los Angeles höchstpersönlich bekannt.

Es wird jedoch Wege geben, schon früher das neue Gears 5 zu spielen. Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate erhalten laut Fergusson beispielsweise vier Tage früher Zugriff auf die Vollversion, also schon am 06. September 2019.

Noch eher dürfen Spieler den Versus-Multiplayer-Modus im Rahmen eines Technik-Tests ausprobieren, der im Juli über die Bühne gehen soll. Auf der gamescom im August soll es dann eine Demo des neuen Horde-Modus geben. Mit "Escape" wurde außerdem ein frischer Spielmodus mit einem bislang einzigartigen Szenario präsentiert, in dem ihr eine Bombe platzieren und anschließend entkommen müsst.

Gears 5 - E3 2019 Escape Announcement Trailer Microsoft hat für Gears 5 den neuen Escape-Spielmodus vorgestellt.

Nachdem Gears of War 4 mit einem Cliffhanger endete, dreht sich das neue Gears 5 um Kait Diaz, die eine eher seltsame Verbindung zu den Locust pflegte. Dank eines Medaillons sah sie Visionen der Locust-Königin - und das scheint auch ihre Persönlichkeit verändert zu haben. Marcus Fenix wird ihr im Spielverlauf dabei helfen, Antworten auf ihre Visionen zu finden und nimmt mit Diaz die Reise durch Sera auf.

Gears 5 - E3 2019 Kait, Broken Trailer Im neuen E3-Trailer zu Gears 5 rückt Kait storytechnisch absolut in den Fokus.

Natürlich versprach Fergusson nicht weniger als das "größte und schönste Gears", in dem es um die Ursprünge der Locust gehen wird. Ansonsten sind auch wieder Splitscreen- und Koop-Modi an Bord, ebenso Cross-Play zwischen Xbox One und PC.

Und noch eine Überraschung gab es zum Abschluss: Im Rahmen einer Cross-Over-Promo erhalten Besteller bis zum 16. September das exklusive "Terminator: Dark Fate Pack" als Bonus, das sich auf den gleichnamigen neuen Film bezieht.