Auf der E3 2019 wird bei Microsoft vermutlich das neue Action-Epos Gears 5 eine große Rolle spielen, doch die Ankündigung des Release-Termins könnte nun womöglich schon vorweggenommen worden sein.

Zwar hat sich Microsoft noch nicht offiziell zum Veröffentlichungstermin von Gears 5 für die Xbox One geäußert, ausgerechnet eine Behörde könnte dem Redmonder Publisher nun aber im Vorfeld der E3 2019 in Los Angeles zuvor gekommen sein. Die Rede ist vom Rating Board in Taiwan, das dort für Alterseinstufungen zuständig ist und nun kurzerhand den Release-Termin sowie das vermeintliche Cover im Netz veröffentlicht hat.

Schenkt man dem entsprechenden Eintrag Glauben, dann wird Gears 5 überraschend frühzeitig im verkaufsträchtigen Herbst, nämlich am 10. September 2019, erscheinen. Der Termin wurde kurze Zeit später wieder von der Webseite gestrichen, ist dem Netz aber natürlich nicht entgangen. Vielleicht auch aufgrund des Leaks könnte nun eine offizielle Bestätigung womöglich noch im Vorfeld der großen Branchenmesse in den USA erfolgen.

Um das Release-Datum noch etwas anzureichern, wurde dort außerdem auch das mutmaßliche Cover des Spiels präsentiert, das ihr euch im Anschluss an diese Meldung ausführlich zu Gemüte führen könnt. Im Fokus steht dabei vor allen Dingen Kait Diaz, aber auch Locust Queen Myrrah und Marcus Fenix sind zu entdecken.

Gears 5 war im Rahmen der E3 2018 angekündigt und pauschal für 2019 bestätigt worden. Der Release wird sowohl für Xbox One als auch PC erfolgen.