Gears 5 wirft seine Schatten voraus und wer sich wegen dem Action-Blockbuster womöglich eine Xbox One X zulegen möchte, der kann nun auf ein besonderes Modell zurückgreifen.

Anlässlich der Veröffentlichung von Gears 5 hat sich Microsoft ein besonderes Konsolen-Bundle in limitierter Auflage einfallen lassen. Kurzerhand hat man die leistungsstarke Xbox One X in ein von der Gears-Reihe inspiriertes neues Kleid geworfen und bietet die Konsole vorübergehend im frostigen Look an.

Das Xbox One X Gears 5 Limited Edition Bundle ist ab sofort vorbestellbar und verlangt Interessierten 499 Euro ab. Die Konsole hat in Kooperation mit Entwickler The Coalition einen exklusiven Look verpasst bekommen und lässt das Omen-Abzeichen durch eine halb durchsichtige Schicht von Eis und Schnee scheinen. Ansonsten zeichnet sich das Gehäuse durch ein neues dunkles, lichtdurchlässiges Design mit Laser-geätzten Rissen auf der eisigen Oberfläche aus. Interesse? Dann könnt ihr eure Bestellungbei teilnehmenden Händlern weltweit und im Microsoft Store aufgeben.

Im Bundle enthalten ist auch der Xbox Wireless Controller in der Kait Diaz Limited Edition sowie der Download der Gears 5 Ultimate Edition, der Gears of War Ultimate Edition und der Vorgänger Gears of War 2, Gears of War 3 und Gears of War 4. Da Gears 5 inkludiert ist, könnt ihr den Titel dank Xbox Play Anywhere zudem auch auf Windows 10 PC zocken. Außerdem sind eine einmonatige Probe-Mitgliedschaft beim Xbox Game Pass sowie bei Xbox Live Gold enthalten, ebenso wie exklusive In-Game-Skins von Ice Kait und Ice Jack.

Den Xbox Wireless Controller in der Limited Edition könnt ihr auch separat zum Preis von 64,99 Euro erwerben.