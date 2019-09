In exakt einer Woche wird das neue Gears 5 erscheinen und soll auf PC und Xbox One für Furore sorgen. Dabei helfen sollen auch die Level, die deutlich größer ausfallen als noch in früheren Serienablegern und daher ein epischeres Spielvergnügen versprechen.

Die Veröffentlichung von Gears 5 steht kurz bevor und Fans des Franchise dürfen sich womöglich über ein nochmal deutlich epischeres Spielvergnügen freuen, als sie das bislang aus der Serie gewohnt sind. Grund dafür ist eine neue Herangehensweise der Macher an viele Teilbereich des Spiels. Zuvor wurde schon häufiger spekuliert, dass Gears 5 das bislang größte und umfangreichste Gears überhaupt sein wird - und das soll zumindest in Sachen Level-Design auch wirklich so sein.

Unter anderem gibt es im neuen Gears 5 nämlich eines der größten Level in der Historie der kompletten Actionreihe. Während die Maps durch die Bank größer ausfallen dürften als in früheren Ablegern, ist die Karte in einem konkreten Fall sogar 50 Mal (!) größer als jede andere Map, die jemals im Rahmen der Gears-Reihe zum Einsatz kam. Das bekräftigte nun Entwickler The Coalition in Person von Rod Fergusson auf einem Panel auf der PAX West in Seattle.

Der deutlich größere Umfang soll laut Fergusson die Passion und das Verlangen des Studios darlegen, die Gears-Reihe in eine komplett neue Richtung zu entwickeln, ohne dabei das Vermächtnis des Franchise zu vergessen. Die meisten Gears-Titel setzten auf Shooter-Gameplay im traditionellen Korridor-Stil, in Gears 5 dürft ihr aber generell viel offenere, weitläufigere und größere Schlachtfelder erwarten. Einige Maps seien laut dem Entwickler so groß, dass man eine Minimap habe integrieren müssen, um den Spielern die Navigation zu erleichtern.

Die größten Level sollt ihr in den Akten 2 und 3 der Kampagne zu Gesicht bekommen, so Fergusson weiter.

Gears 5 wird ab dem 10. September 2019 für PC und Xbox One erhältlich sein.