Gears of War

Die Gears-Reihe zählt zu den wichtigsten Marken auf den Xbox-Konsolen von Microsoft. Auch die große Leinwand soll das Action-Franchise erobern, doch seit der Ankündigung der Verfilmung wurde es ruhig darum. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen!

Im Jahr 2016 hatten sich Microsoft und Universal offiziell zusammengetan, um einen Kinofilm zur erfolgreichen Xbox-Actionmarke Gears of War zu produzieren und auf die große Leinwand zu bringen. Seit der ursprünglichen Ankündigung war es aber ruhig um das Projekt geworden. Nun gibt es jedoch Neuigkeiten.

So wird die Verfilmung ganz offensichtlich weiter vorangetrieben, allerdings mit neuem Personal. Wie The Wrap berichtet, ist ab sofort nämlich ein neuer Writer für das Skript des Gears-Kinofilms zuständig, namentlich F. Scott Frazier.

Frazier hat mit dem 2016 veröffentlichten "Collide" sowie "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" aus dem Jahr 2017 immerhin schon zwei namhaftere Filme in seiner Vita stehen. Aktuell beschäftigt er sich nicht nur mit Gears of War, sondern schreibt außerdem "Mistborn: The Final Empire", einen Film basierend auf der Fantasy-Buchreihe von Brandon Sanderson.

Auch im Spielebereich ist Frazier kein Unbekannter. Unter anderem soll er den Qualitätssicherungsteams der Titel Tetris Evolution, Hot Wheels: Stunt Track Challenge und Fairly Odd Parents: Breakin da Rules angehört haben. Er übernimmt die Arbeiten an Gears of War laut Berichten von Shane Salerno, dem Screenwriter von "Avatar 2". Ob Frazier dabei von vorne beginnt oder auf die Vorleistungen von Salerno aufbaut, ist nicht bekannt.

Mit der Verfilmung geht es damit zwar weiter, in Anbetracht der Tatsache, dass auch zwei Jahre nach der ursprünglichen Ankündigungen allem Anschein nach noch kein Skript steht, werdet ihr euch auf den eigentlichen Film wohl noch längere Zeit gedulden müssen. Einen Starttermin gibt es folglich auch noch nicht.

Auf spielerischer Seite hatte Microsoft auf der diesjährigen E3 in Los Angeles dagegen mehr zu bieten, nämlich sowohl die Ankündigung von Gears 5 als auch Gears Tactics – eine Art XCOM mit Marcus Fenix und Konsorten.