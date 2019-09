Gears 5 hat für Microsoft einen Start nach Maß hingelegt. Jetzt können sich alle Spieler des Action-Epos den zuvor angekündigten Skin von WWE-Superstar Batista sichern.

Im Vorfeld des erfolgreichen Release von Gears 5 kündigte Microsoft etwas überraschend auch eine Kooperation mit WWE-Superstar Dave Bautista aka Batista an. Dieser sollte als Skin seinen Weg in das neue Action-Epos finden - und nun ist es wie angekündigt tatsächlich soweit.

Dave Bautista ist als Batista von nun an in spielbarer Form im Titel vertreten. Der spezielle Skin für Marcus Fenix kann im Versus-Multiplayer sowie im Horde-Modus genutzt werden und bekommt sogar über 700 eigens eingesprochene Dialogzeilen spendiert. Jeder, der sich bis zum 28. Oktober schlicht in das Spiel einloggt, kann sich den Skin kostenlos sichern. Dazu müsst ihr lediglich noch den Skin in den Individualisierungsoptionen für Marcus Fenix auswählen.

Studioleiter Rod Fergusson umschreibt den Prozess, den Charakter in das Spiel zu integrieren, wie folgt: "Um Batista in Gears 5 zu integrieren, haben wir mit der Fantasie von 'Batista als Marcus' begonnen und Batista in dessen Rüstung gesteckt. Beginnend mit dem Skript von Marcus haben wir anschließend Elemente von 'The Animal' Batista in seinen Sprachgebrauch und zu seinem Look hinzugefügt."

Gears 5 ist für Xbox One und PC erhältlich.