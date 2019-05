Seit der Ankündigung von Gears 5 im vergangenen Jahr ist es ruhig um das Action-Epos geworden. Das wird sich in Kürze aber ändern.

Eigentlich war ohnehin damit zu rechnen, insbesondere nachdem ein vermeintlicher Leak der kompletten E3-Pressekonferenz von Microsoft samt Vorstellung der Next-Gen-Xbox im Netz die Runde machte. Auch Gears 5 fand in diesem Zusammenhang eine Erwähnung. Jetzt ist der E3-Auftritt des neuesten Teils der namhaften Action-Reihe aber auch offiziell bestätigt.

Via Twitter hat sich Microsoft zusammen mit dem Entwickler The Coalition zu Wort gemeldet und erklärt, dass Gears 5 im Rahmen des Xbox E3 Media Briefings am 09. Juni 2019 zu sehen sein wird. In Anbetracht dessen, dass Gears 5 einer der nächsten First-Party-Kracher auf der Xbox One sein dürfte, kommt diese Entwicklung wenig überraschend; jetzt wurde diese aber eben hochoffiziell besiegelt.

Etwas überraschender ist in diesem Kontext, dass das Spiel zudem auch für einen Auftritt im Rahmen der E3 Coliseum angekündigt wurde. Rod Fergusson von The Coalition soll sich in einem Panel, das zusätzlich zum Media Briefing ins Netz gestreamt wird, die Ehre geben und mehr über Gears 5 erzählen. Diese Sendung könnte womöglich deutlich mehr über den Titel verraten als die Xbox-Pressekonferenz.

Die E3 2019 wird aller Voraussicht nach auch den Release-Termin von Gears 5 auf Xbox One und PC mit sich bringen. Die Veröffentlichung ist noch für 2019 geplant.