In Gears 5 und künftigen Spielen der Reihe herrscht striktes Rauchverbot. Das Studio will das Rauchen nicht verherrlichen. Das hat auch persönliche Gründe.

In Gears 5 und künftigen Spielen werden die beinharten Figuren unter Garantie mit keiner Fluppe im Mund gegen außerirdische Bedrohungen vorgehen. Der Studioleiter Rod Fergusson von The Coalition hat nun genauer beleuchtet, warum er die vermeintlich coole Angewohnheit nicht zum Teil der Figuren im Gears-Universum macht. Demnach ist es nicht erst eine neuere Entwicklung, der jetzt erst Aufmerksamkeit widerfährt. Ohne es an die große Glücke zu hängen, wurden die Gears-Charaktere von Anfang an bewusst zu Nichtrauchern gemacht.

Fergusson auf Twitter: "Ich war von Anfang an gegen Rauchen und habe stets hart daran gearbeitet, es nicht Teil unseres Franchises werden zu lassen. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass die Konzeptzeichnung von Dizzy für Gears 2 eine Zigarette zeigt, die im fertigen Charakter fehlt? Ich habe das gestoppt." Rauchen sei nicht von Gears 5 entfernt worden, es sei nie geplant gewesen, erklärt der Studioleiter. "Nochmal, keine Zensur. Es wurde nie geraucht, es wurde also nichts zensiert", schreibt er in einem angehängten Tweet.

Diese bewusste Unterlassung hat für Fergusson persönliche Gründe. So erklärt er, dass er Freunde und Verwandte durch auf Zigarettenkonsum zurückzuführenden Lungenkrebs verloren hat und das Verhalten daher nicht verherrlichen will.

Die Geschichte geriet ursprünglich ins Rollen, nachdem sich die Organisation Truth Initiative an Turner, die eSport-Division gewandt hatte, die die Ausstrahlungsrechte an Gears inne hat. Fergusson stellte hinterher klar, dass die Maßnahme nicht erst durch diese Initiative zustande kam, sondern schon immer in Kraft war.