Offiziell ist Gears 5 ab dem heutigen 10. September erhältlich, doch Käufer der Ultimate Edition durften schon früher loslegen. Dabei gab es jedoch allerhand Probleme, weshalb betroffene Gamer nun Entschädigungen erhalten sollen.

Die Ultimate Edition von Gears 5 bot über das Wochenende einen früheren Zugang zum neuen Action-Epos, das offiziell erst ab heute erhältlich ist. Allerdings war die Ernüchterung unter Käufern mitunter groß, denn der Titel hatte zunächst mit etlichen Server-Problemen zu kämpfen.

Alle Spielinhalte, von der Kampagne über den Horde-Modus bis hin zum Versus-Multiplayer, hatten mit langen Matchmaking-Zeiten zu kämpfen. Zudem wurden Spieler aufgrund einer Vielzahl von Fehlern auch immer öfter von Servern gekickt. Mitunter nicht einmal die Resultate nach einer Partie wurden korrekt angezeigt.

As a token of our appreciation for your patience and support during this weekend’s Early Access, we’re awarding 5 days of Boost (Faster progression) and 600 scrap (Craft Skills or Supply cards). Look out for it in the next 48 hours.



Thank you so much playing Gears 5!