Gears 5 wird am 10. September 2019 für PC und Xbox One erscheinen. Nun wurde bestätigt, dass beide Plattformen weitestgehend auch miteinander via Cross-Play zocken dürfen.

Mit dem Release von Gears 5 setzt Microsoft seine Bemühungen im Cross-Play-Bereich weiter fort. Wenn der neue Actiontitel für PC und Xbox One erscheint, dann werdet ihr mit den Gamern auf der jeweils anderen Plattform auch weitestgehend gemeinsam zocken dürfen.

Entwickler The Coalition hat nun in Person von Multiplayer Director Ryan Cleven bestätigt, dass Cross-Play in vielen Spielmodi von Gears 5 unterstützt wird. Dazu zählt unter anderem auch der neue Escape-Modus, in dem drei Spieler eine Bombe in einem Versteck platzieren, Gegnerwellen überleben und anschließend flüchten müssen. Doch der neue Modus ist nicht der einzige, der von Cross-Play Gebrauch macht.

"Wir freuen uns bestätigen zu können, dass Gears 5 über Cross-Plattform-Play zwischen Xbox One und Windows 10 PC im Versus Multiplayer verfügen wird. Zudem ist Cross-Play auch in anderen Gears-Modi verfügbar, darunter die neue Spielerfahrung im Escape-Modus, die epische Horde-Session für fünf Spieler oder der Kampagnen-Koop für drei Spieler", so Cleven.

Kampagne, Versus und Horde waren bereits im vorherigen Gears 4 auch plattformübergreifend spielbar; das Feature kehrt insoweit im neuen Teil zurück und wird nun noch um den Escape-Modus bereichert. Wer vor allen Dingen im Versus-Multiplayer bedenken hat, auf der Xbox One gegen Gamer mit Maus und Tastatur anzutreten, der kann in Ranglistenpartien das Matchmaking gegen PC-Spieler auch ausschalten.