Gearbox Software bereitet einen größeren Auftritt auf der diesjährigen PAX East in Boston vor und hat im Vorfeld nun den nächsten Teaser veröffentlicht, der auf eine nahende Neuankündigung vorbereitet. Wir verraten euch hier, worum es sich dieses Mal handeln könnte.

Ende des Monats steigt die PAX East in Boston und Gearbox Software wird im Rahmen eines Panels mehrere Neuankündigungen tätigen. Diese teasert man seither auch schon freudig via Twitter an. Die bisherigen Hinweise lassen auf Neuigkeiten rund um Boderlands 3, eine mögliche Switch-Version von Borderlands 2 sowie vielleicht einen DLC zu We Happy Few schließen.

Seit kurzem macht nun seitens Gearbox auch ein viertes Teaser-Bild auf dem Kurznachrichtendienst die Runde, welches ein einfach nur ein "&" zeigt. Nachdem kurzzeitig Verwirrung vorherrschte, was uns der Entwickler dieses Mal damit sagen will, gab es im Netz schon wenig später handfeste Theorien dazu.

Die Aufmachung des &-Zeichens entspricht nämlich der aus dem Schriftzug des VR-Titels Penn & Teller VR, so dass gemeinhin nun davon ausgegangen wird, dass diese Spielemarke entweder einen neuen DLC oder gar ein komplett neues Spiel erhalten könnte.

Penn & Teller VR war zuletzt als einer von insgesamt über 60 PSVR-Titeln für die PS4 gewesen und beinhaltete unter anderem auch das Minispiel Desert Bus von Gearbox Software. Dieses wiederum war ursprünglich Teil von Penn & Tellers Smoke and Mirrors auf dem SEGA CD. Desert Bus VR erschien im Jahr 2017 auch eigenständig für HTC Vive und Oculus Rift.

Gearbox selbst hat auf die Spekulationen im Anschluss auf den Tweet auch mehrfache bei Twitter reagiert und liefert weitere Hinweise auf das magische Thema. Alle Anzeichen deuten daher wirklich auf Penn & Teller und eine damit in Verbindung stehende Ankündigung hin.

Gewissheit gibt es am 28. März 2019, denn dann wird es um 20:00 Uhr deutscher Zeit das Panel von Gearbox auf der PAX East 2019 geben.