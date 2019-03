Gearbox Software hat zuletzt via Twitter endlich die bevorstehende Ankündigung von Borderlands 3 angedeutet, doch offenbar soll es nicht bei diesem einen neuen Titel bleiben.

Gearbox Software geht noch im laufenden Monat März offenbar in die Vollen. Nachdem man kürzlich die bevorstehende Vorstellung des lang ersehnten Borderlands 3 quasi bestätigte, deutete man nun eine weitere Spielankündigung im Rahmen der PAX East in Boston an.

Erneut nutzte das Entwicklerstudio den Kurznachrichtendienst Twitter, um den unten folgenden Tweet samt Bild abzusetzen. Dabei heißt es nur kurz: "Zeit, ein weiteres Spiel für die PAX anzudeuten!"

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 13. März 2019

Im Rahmen des US-Events wird Gearbox Software am 28. März ein Panel abhalten, für das man zuvor bereits mehrere Überraschungen und nie zuvor gesehene Titel in Aussicht gestellt hat. Eines dieser Spiele wird Borderlands 3 sein, worum es sich bei diesem zweiten Titel handelt, ist aber noch unklar. Zumindest passt das neue Teaser-Bilder nicht auf Anhieb zu einer bekannten Spielemarke des Studios, wie das bei Borderlands der Fall war. Gut möglich also, dass uns Gearbox auf der PAX East eine komplett neue Spielemarke vorstellt.