Auf dem Weg zur PAX East 2019 in der kommenden Woche setzt Gearbox Software seine Reihe an Teasern weiter fort. Bei einem weiteren Titel könnte es sich um ein neues Bulletstorm oder ein Duke Nukem handeln.

In den vergangenen Tagen hat Gearbox Software etliche Teaser-Bilder veröffentlicht, die auf bevorstehende Ankündigungen im Rahmen der PAX East 2019 gegen Ende des Monats vorbereiten. Unter anderem werden bereits die Bestätigung von Borderlands 3, eine Switch-Version von Borderlands 2 sowie zwei weitere Ankündigungen erwartet. Ein fünfter Titel gesellt sich nun dazu.

Erneut via Twitter hat Gearbox nun nämlich ein weiteres Bild veröffentlicht, das mit der Textzeile "Time to teaser another game for PAX!" garniert ist. Im Gegensatz zum vierten Teaser ist das gezeigte Bild dabei deutlich einfacher zu interpretieren, denn dieses stammt aus der Bulletstorm: Full Clip Edition, also dem Re-Release des einst kontrovers diskutierten Shooters.

Im Re-Release für PC, PS4 und Xbox One war seiner Zeit auch Duke Nukem als neuer Charakter enthalten - und dieser wird nun auch auf dem Teaser-Bild präsentiert. Das lässt schlussendlich mehrere Schlussfolgerungen zu: Neben einer Switch-Umsetzung der Bulletstorm: Full Clip Edition sind somit auch entweder ein neues Bulletstorm oder aber ein neues Duke Nukem denkbar - oder beides ... oder gar alles drei?!

Da der Teaser aber an und für sich bereits jetzt mit der Tür ins Haus fällt und wenig Raum für Spekulationen lässt, könnte die zu erwartende Ankündigung womöglich auch eher zu den unspektakuläreren des PAX-Panels von Gearbox zählen - nämlich der Switch-Umsetzung des bereits bekannten Titels. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!