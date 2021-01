So habt ihr gewählt!

2020 war das Jahr von Corona, neuen Konsolen und großartigen Spielen. In den letzten Wochen durftet ihr über eure Spiele des Jahres 2020 abstimmen. Eines können wir gleich verraten: Es war eine ganz, ganz enge Kiste! Seht gleich nach, ob es euer Favorit nach vorne geschafft hat.

Platz 15: F1 2020 (2,00 %)

Codemasters konnte euch 2020 mit dem wohl umfassendsten F1 aller Zeiten überzeugen. Wer die realen Rennen in der Formel 1 aufgrund der Pandemie im letzten Jahr nicht wie gewohnt genießen konnte, bekam den F1-Rundumschlag nach Hause serviert. Ganz gleich, ob ihr einen Rennstall gründen, zum Manager werden oder einfach nur die verschiedenen Strecken erleben wollt – in F1 2020 könnt ihr eure Liebe zum Rennsport in fast jeder Hinsicht ausleben. Somit war das letzte Jahr zumindest für die virtuellen Schumis unter euch gerettet.