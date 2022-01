Trotz diverser Verschiebungen und Verspätungen gab es im vergangenen Jahr wieder jede Menge zu zocken! Und wie üblich haben wir euch über eure Highlights abstimmen lassen. Diese 15 Titel standen 2021 in eurer Gunst ganz weit oben! Hat es euer Favorit an die Spitze geschafft?

Platz 15: Mario Golf: Super Rush (2,14 %)

Mit einem sauberen Abschlag haben Mario und Freunde ihr Mario Golf: Super Rush auf den 15. Platz befördert. Dabei machte die spaßige Arcade-Variante des Sports zum Release noch einen ziemlich unfertigen Eindruck. Glücklicherweise lieferte Entwickler Camelot bereits reichlich Golfplätze, Charaktere und bitter nötige Online-Turniere nach. Vielleicht lag es aber auch am brandneuen, sehr dynamischen Speed-Golf, in dem die Bewohner des Pilzkönigreichs im Eiltempo über das Fairway hetzten, dass sich mehr Spieler für den sonst eher gemächlichen Golfsport begeistern konnten. Vielleicht war der Grund aber auch nur, dass Super Rush auch ohne Mario-Glasur eine gute Sportsimulation abgab.

Mario Golf: Super Rush - Opening Cinematic Trailer Das Video zeigt euch die Eröffnungssequenz von Mario Golf: Super Rush.

Platz 14: Halo Infinite (2,17 %)

Halo Infinite war eines der eingangs genannten Spiele, die mehrfach verschoben wurden. Aber offensichtlich tat gerade das dem ersten Open-World-Teil der Reihe richtig gut. Darin konntet ihr mit dem Master Chief völlig befreit aufspielen: Der Greifhaken machte den Spartan enorm agil und ließ ganz neue Taktiken zu. Das System der Vorposten erlaubte es euch, jederzeit auf ein Arsenal an Waffen und Fahrzeugen zuzugreifen. So durftet ihr selbst bestimmen, wie ihr gegen die Grunts, Brutes und Eliten in den Kampf zieht. Doch Halo Infinite bot auch klassische Klänge, und zwar nicht nur musikalisch. Denn die Missionen der Kampagne verströmten mit ihrem geradlinigen Aufbau eine Halo-Stimmung wie in früheren Zeiten. Obendrauf kam ein kostenloser Multiplayer-Modus, der mit seiner perfekten Spielbarkeit und einer hervorragenden Balance großen Spaß machte.