Die gesamte Gameswelt-Redaktion wünscht euch sowie euren Familien und Freunden schöne und erholsame Feiertage!

2020 war ein ganz spezielles Jahr, in nahezu jeder Hinsicht. Das gilt für die allgemeinen Umstände ebenso wie für die Spielebranche. Von jetzt auf gleich wurden Events abgesagt und Spiele verschoben. Das betraf nicht nur uns, sondern auch euch. Wir konnten nicht mehr wie gewohnt Videos vor Ort drehen, Previews schreiben oder von Events berichten.

Corona hat alles verändert - aber dennoch ging es weiter. Auch wir haben uns umgestellt und an die neuen Gegebenheiten angepasst, unter anderem mit Homeoffice, digitalen Präsentationen und Konferenzen. Denn eins kann uns Corona nicht nehmen: den Spaß am Job und an Videospielen. Wir hoffen sehr, dass es euch genauso geht.

Darum bedanken wir uns in diesem Jahr noch mehr für eure Treue, liebe Leser und Zuschauer! Hoffentlich konnten wir euch in diesen mitunter schweren Zeiten mit unseren Artikeln und Videos unterhalten und informieren. Nun verabschieden wir uns erstmal in den Urlaub. Trotzem findet ihr auf gameswelt.de in den kommenden Tage verschiedene Specials, die wir vorbereitet haben. Ab dem 4. Januar starten wir dann mit euch in ein neues Spielejahr! Bestimmt wird es insgesamt erfreulicher und befreiter, als es 2020 war.

Vielen Dank und schöne Feiertage!

Euer Gameswelt-Team

