In der kommenden Woche lädt Köln einmal mehr zur Gamescom ein. Damit ihr vor lauter Spielen, Livestreams, Auftritten und weiterer Termine nicht den Überblick verliert, kommt hier alles Wichtige zur Messe in kompakter Form. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf der Gamescom 2023!

Öffnungszeiten

Donnerstag + Freitag: 10.00 bis 20.00 Uhr

Samstag + Sonntag: 9.00 bis 20.00 Uhr

Die zehn beziehungsweise elf Stunden eines Messetages vergehen sehr schnell, weil lange Wartezeiten an vielen Ständen die Normalität sind. Überlegt euch darum im Vorfeld eures Besuchs konkret, welche Spiele ihr gerne sehen oder gar zocken möchtet. Nehmt außerdem etwas zu essen und viel Wasser mit – so spart ihr euch Geld und Wartezeiten an den Verkaufsständen.

--

Ticketpreise

Tagesticket (Donnerstag, Freitag, Sonntag): 27 Euro

Tagesticket ermäßigt* (Donnerstag, Freitag, Sonntag): 19,50 Euro

Tagesticket Familie** (Donnerstag, Freitag, Sonntag): 60 Euro

Abendticket (Zutritt ab 16 Uhr; Donnerstag, Freitag, Sonntag): 9 Euro

Abendticket (Zutritt ab 16 Uhr; Samstag): 11 Euro

Wildcard (Zutritt zur Entertainment Area am Mittwoch ab 13 Uhr) – 59 Euro

*Für Schüler:innen, Studierende, Auszubildende, Rentner:innen, Senioren ab 65 Jahre, Schwerbehinderte, freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/FÖJ) gegen Vorlage eines Ausweises

**Gültig für maximal fünf Personen, davon maximal zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von sieben bis zwölf Jahren

Tagestickets sind wie gewohnt eure Eintrittskarte zur Gamescom. Der Samstag ist inzwischen ausverkauft. Lediglich Karten für den Besuch der Messe ab 16 Uhr könnt ihr noch bekommen (Stand: 18. August, 18.00 Uhr). Allerdings habt ihr in dem Fall nur vier Stunden, bis die Gamescom schließt. Konzentriert euch darum auf das Gesamterlebnis oder nehmt weniger bekannte Spiele ins Visier, für die ihr nicht lange anstehen müsst.

--

Altersbändchen

Für Spiele “ab 16” und “ab 18” benötigt ihr ein farbiges Altersbändchen. Das bekommt ihr an markierten Ausgabestellen auf dem Messegelände gegen Vorlage eines gültigen Ausweises. Kümmert euch direkt am Anfang eures Gamescom-Besuchs darum, sonst erhaltet ihr keinen Zugang zu den entsprechend gekennzeichneten Spielen.

--

Spiele-Highlights

Das Herzstück jeder Gamescom sind natürlich die Spiele. Vor allem Microsoft hat am Xbox-Stand gleich mehrere große Titel im Angebot – hier lohnt sich ein Besuch ganz besonders. Das sind die Highlights der diesjährigen Gamescom:

Armored Core VI: Fires of Rubicon >> Bandai Namco, Halle 6 + Microsoft, Halle 8

Assassin’s Creed: Codename Jade >> Level Infinite, Halle 6

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (spielbare Demo) >> Microsoft Xbox, Halle 8

Forza Motorsport (Präsentation) >> Microsoft Xbox, Halle 8

Immortals of Aveum >> Microsoft Xbox, Halle 8

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name >> SEGA, Halle 8

Lords of the Fallen >> CI Games, Halle 9

Mortal Kombat 1 >> Microsoft Xbox, Halle 8 + Plaion, Halle 9

Payday 3 >> Microsoft Xbox, Halle 8 + Plaion, Halle 9

Sonic Superstars >> SEGA, Halle 8 + Microsoft, Halle 8 + Nintendo, Halle 9

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (spielbare Demo) >> Microsoft Xbox, Halle 8

Starfield (Präsentation) >> Microsoft Xbox, Halle 8

Tekken 8 >> Bandai Namco, Halle 6

The Crew: Motorfest >> Ubisoft, Halle 6

--

Rahmenprogramm

Gamescom Opening Night Live – 22. August

Wie in den vergangenen Jahren findet auch 2023 wieder die Gamescom Opening Night Live statt. Der bekannte Journalist und Moderator Geoff Keighley führt durch die Veranstaltung am Dienstag, auf der voraussichtlich neue Trailer zu kommenden Spielen gezeigt werden. Große Neuankündigungen solltet ihr dagegen nicht erwarten. Ein Ticket für die Show kostet 29 Euro. Allerdings könnt ihr die Veranstaltung auch ganz entspannt im Livestream via YouTube oder Twitch verfolgen.

--

Signing Area – 25. bis 27. August, Halle 1

Autogramme zahlreicher bekannter Creator könnt ihr euch von Freitag bis Sonntag in Halle 1 abholen. Unter anderem sind Tanzverbot, Kamui, Hakon und Ehrensache mit dabei. Hier findet ihr die komplette Liste aller Creator und Termine in der Signing Area.

--

Cosplay Village & Retro Area – Halle 5.1

An allen vier Messetagen füllen jede Menge Cosplayer*innen die Halle 5.1. Die besten Outfits werden beim Cosplay Contest am 26. August in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. An Fans klassischer Spiele richtet sich die Retro Area. Hier dreht sich alles um Automaten und Konsolen vergangener Tage.

Retro-Feeling von der gamescom - Felix stellt euch die Retro-Arena vor Wenn Felix auf der gamescom ist, lässt er sich natürlich nicht die Retro-Arena entgehen. Hier gibt es alles von Arcade-Automaten, über neue MegaDrive-Spiele bis hin zu Star-Wars-Pinball-Maschinen.

--

Debatt(l)e Royale – 24. August, ab 17.00 Uhr

Auf dem Podium beziehen Spitzenpolitikerinnen und -politiker Stellung zu wichtigen Fragen der Games- und Digitalpolitik, darunter Games aus Deutschland, Esport und Fankultur. In diesem Jahr diskutieren folgende Personen:

Franziska Giffey (Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe und SPD-Landesparteivorsitzende)

Nathanael Liminski (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei, CDU)

Emily Büning (Bundesgeschäftsführerin, Bündnis 90/Die Grünen)

Bijan Djir-Sarai (Generalsekretär, FDP)

Moderiert wird die Veranstaltung von Kim “Freiraumreh” Adam und Maxim Markow. Hier könnt ihr die Debatt(l)e Royale live mitverfolgen.

Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird die Gamescom ebenfalls besuchen. Er spricht zunächst auf der offiziellen Eröffnungsveranstaltung, die am Mittwoch gegen 18.30 Uhr beginnt. Am Donnerstag steht ein Rundgang durch die Messehallen an, der gegen 9.00 Uhr beginnen soll. Habecks Stationen werden unter anderem die Stände von Microsoft Xbox, Rocket Beans Entertainment und Mimimi Games sein.

--

Gamescom Congress – 24. August

Einzelticket: 103 Euro

Kombiticket Congress + gamescom Privatbesucher: 129 Euro

Ticket Congress ermäßigt*: 38 Euro

Kombiticket Congress + gamescom Privatbesucher ermäßigt*: 64 Euro

*Für Schüler:innen, Studierende, Auszubildende, Rentner:innen, Senioren ab 65 Jahre, Schwerbehinderte, freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/FÖJ) gegen Vorlage eines Ausweises

Auf dem Gamescom Congress erwarten euch zahlreiche Vorträge und Diskussionen aus verschiedenen Bereichen. Es geht unter anderem um den Jugendschutz, die Games-Förderung in Deutschland und die Gamification in der Ausbildung. Hier findet ihr das komplette Programm des Gamescom Congress.

--

Gamescom City Festival – 26. bis 27. August

In der Kölner Innenstadt wird es musikalisch, wenn am 26. und 27. August das Gamescom City Festival steigt. Auf den Bühnen am Hohenzollernring und auf dem Rudolfplatz treten Künstler unterschiedlicher Musikrichtungen auf. Aber auch Spiele-Soundtracks und Karaoke haben ihren Platz. Die Top-Acts sind 2Raumwohnung und Fritz Kalkbrenner am Samstag. Hier findet ihr sämtliche Auftritte und Zeiten vom Gamescom City Festival.