Es ist wieder soweit: Vom 21. bis 24. August lädt die Gamescom Spieler aus aller Welt nach Köln. Welche Spiele ihr dort erwarten könnt, haben wir euch in einer übersichtlichen Liste zusammengestellt. Und das Gute daran: Die meisten davon sind sogar spielbar! Bitte beachten: Wir haben diese Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt mit allen Informationen, die wir direkt von den Publishern erhalten haben. Dennoch können wir natürlich nicht für die Richtigkeit garantieren, und kurzfristig kann es auch immer wieder zu Änderungen kommen.

Nintendo (Halle 9)

Luigi‘s Mansion 3

The Legend of Zelda: Link‘s Awakening

Astral Chain

Dragon Quest XI

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen

The Witcher 3: Wild Hunt

Layton‘s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre

Daemon X Machina

Darüber hinaus findet am 22. August ein großes Super Smash Bros. Turnier im Rahmen der Gamescom statt.

Microsoft Xbox (Halle 8)

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection (PC)

Age of Empires 2 Remaster

Minecraft Dungeons

Battletoads

Bleeding Edge

Außerdem sind am Xbox-Stand zahlreiche Spiele anderer Publisher spielbar, etwa Borderlands 3, Doom Eternal, NBA 2K20 und Ghost Recon: Breakpoint.

Sony PlayStation

Death Stranding (nicht spielbar)

Dreams

Concrete Genie

Iron Man VR

MediEvil

Ready Set Heroes

außerdem werden am PlayStation-Stand diese Spiele anderer Publisher gezeigt:

Call of Duty: Modern Warfare

Final Fantasy VII Remake (alternativ auch am Stand von Square Enix spielbar)

Control

Granblue Fantasy: Versus

Bei der Eröffnungszeremonie wird außerdem Kultentwickler Hideo Kojima (Death Stranding) zu Gast sein.

Ubisoft (Halle 6)

Ghost Recon: Breakpoint

Roller Champions

Watch Dogs: Legion (nicht spielbar)

Rainbow Six: Siege (neue Inhalte spielbar)

Außerdem zeigt Ubisoft auf der Bühne Neues zu den Spielen Trials Rising, Just Dance 2020, Brawlhalla und mehr. Am 22. und 23. August werden zudem die Rainbow Six German National Finals im Dock-One stattfinden.

Ubisoft - gamescom 2019 Line-up Trailer Ubisoft hat das Line-up für die diesjährige gamescom 2019 bekannt gegeben.

Electronic Arts

EA hat sein Line-.up für die Gamescom noch nicht offiziell bekannt gegeben. Zu rechnen ist aber unter anderem mit folgenden Titeln:

FIFA 20 (kann alternativ auch am Stand von Media Markt in Halle 10 gespielt werden)

Need for Speed: Heat

Plants vs. Zombies 3 (Gerücht)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Square Enix

Final Fantasy VII Remake (alternativ auch am Sony-PlayStation-Stand spielbar)

Marvel‘s Avengers

Trials of Mana

Außerdem können die bereits erschienen Spiele Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy XIV Online gespielt werden.

Bandai Namco (Halle 6)

Man of Medan: The Dark Pictures

Code Vein

DragonBall Kakarot

One Piece: Pirate Warriors 4

RAD

Disney Tsum Tsum Festival

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Bethesda (Halle 8)

Doom: Eternal

Am Freitag wird zudem Let‘s-Player Gronkh auf der Bühne Doom spielen. Außerdem lädt Bethesda die Fallout-Fans am 22. August zum Fallout CAMP ins Meltdown Köln, und am 24. August trifft sich die Community von The Elder Scrolls Online im Herbrand‘s Ehrenfeld in der ESO-Taverne.

2K Games / Rockstar Games

Borderlands 3 (am Xbox-Stand)

NBA 2K20 (am Xbox-Stand)

Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption) werden nicht auf der Gamescom vertreten sein.

CD Projekt (Halle 6)

Cyberpunkt 2077

The Witcher 3: Wild Hunt für Switch (am Nintendo-Stand)

Deep Silver (Koch Media, Halle 9), Codemasters, Focus, Paradox, CI Games, Techland

Shenmue 3

Wasteland 3

Iron Harvest

Dying Light 2

GRID

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

The Surge 2

Sniper: Ghost Warior Contracts

Mount & Blade II: Bannerlord

Hunt: Showdown

Zu drei Terminen (Dienstag um 17 Uhr, Mittwoch um 14 Uhr und Donnerstag um 13 Uhr) finden Autogrammstunden mit Shenmue-III-Entwickler Yu Suzuki statt.

SEGA (am Stand von Koch Media)

Unangekündigtes AAA-Spiel

Catherine: Full Body

Two Point Hospital

SEGA Mega Drive Mini

THQ Nordic

Spielbare Neuankündigung

Biomutant

Darksiders Genesis

Desperados 3

Destroy All Humans!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

Activision Blizzard

Weder Activision noch Blizzard haben dieses Jahr einen eigenen Stand auf der Gamescom. Call of Duty: Modern Warfare wird aber am Sony-PlayStation-Stand zu spielen sein. Blizzard hat außerdem einen Merchandise-Stand in Halle 5.

Capcom (Halle 7)

Monster Hunter World: Iceborne

Auf der Showbühne wird es außerdem zahlreiche Aktionen und auch Autogrammstunden mit den Monster-Hunter-Entwicklern geben

Konami (Halle 9)

eFootball PES 2020

Contra: Rogue Corps

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game

Wargaming

World of Tanks / Warplanes / Warships

Caliber (neues Third-Person-Taktikspiel)

Traditionell hat Wargaming einen der größten Stände der Gamescom mit viel Show, Aktionen und Auftritten von YouTubern.

Epic Games (Halle 7)

Fortnite

mehr Fortnite

noch mehr Fortnite

Kalypso

2 noch geheime Weltpremieren von Realmforge (Dungeons 3) und Gaming Minds (Railway Empire)

Immortal Realms: Vampire Wars

Commandos 2 HD Remaster

Praetorians HD Remaster

Tropico 6 (Konsole)

Google Stadia

Der Spiele-Streaming-Dienst von Google kann auf der Gamescom erstmals selbst ausprobiert werden.

Astragon (Halle 6)

Landwirtschafts-Simulator 19

Bus-Simulator

Bau-Simulator

Firefighting Simulator

Fishing Barents Sea

Transport Fever 2

XIII (Remake des Cel-Shading-Shooters)

Blacksad: Under the Skin

Trine 4: The Nightmare Prince

Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein

Auf der Gamescom werden zudem offizielle E-Sport-Partien der Farming Simulator League ausgetragen.

Indie Arena Booth (Halle 9)

In der Indie Arena in Halle 10 habt ihr die Möglichkeit, die heimlichen Highlights der Gamescom zu erleben. Hier sind zahlreiche Spiele von kleineren Publishern und aufstrebenden Indie-Entwickler spielbar. Die Liste ist bei Weitem nicht vollständig, dennoch eine kleine Auswahl an Spielen, unter denen sicherlich die eine oder andere Perle für jeden Geschmack ist:

Colt Canyon

Elk – Tales of Real Stories

Imagine Earth

Minute of Islands

Lamplight City

Unforeseen Incidents

The Wanderer: Frankenstein‘s Creature

Lonely Mountain Downhill

A Juggler‘s Tale

VR Giants

Genesis Noir

Tunic

Flotsam

Unrailed!

Avorion

Resort

Moons of Madness

Conan Chop Chop

El Hijo

Through the Darkes of Times

Spitlings

Recompile

Scourgebringer

Those Who Remain

Decay of Logos

Necrobarista

Silver Chains

… und viele, viele, viele mehr ...

