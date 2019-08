Wer behauptet, die Gamescom wäre für keine Überraschungen gut, täuscht sich, wie diese zahlreichen Ankündigungen beweisen. Damit ihr nichts verpasst, haben wir euch alle Ankündigungen in der Übersicht zusammengefasst.

Die Eröffnungsshow der Gamescom steckte voller Neuankündigungen, Fortsetzungen und neuen Trailern zu bereits bekannten Spielen. Das sind sie:

Everspace 2 (2021; PC)

Mit Everspace 2 macht das deutsche Entwicklerstudio Rockfish Games einen zweiten Anlauf, um in die Tiefen des Alls vorzudringen. Der entscheidende Unterschied: Statt Roguelike-Elementen wird die Fortsetzung auf eine offene Welt setzen. Woher das Geld dafür auf einmal kommt? Von Kickstarter! Das zumindest erhoffen sich die kreativen Köpfe hinter dem Spiel. Die dazugehörige Kampagne wird im September starten.

Everspace 2 - gamescom 2019 Announcement Trailer Mit Everspace 2 wurde nun offiziell ein Action-Sequel zum bekannten Weltraum-Titel angekündigt.

Humankind (2020; PC)

Während sich die frühen Menschen der Assassin's-Creed-Schöpfer ab kommender Woche mit Ancestors: The Humankind Odyssey auf dem PC und Ende des Jahres auch auf Konsolen die Anfänge der Menschheit erzählen, wagt das französische Studio Amplitude einen anderen Ansatz an das Thema, und zwar tausende Jahre später. Mit Humankind holen die Franzosen zum Rundumschlag gegen die Civilization-Serie aus. Die Geschichte soll individuell Formbar sein, auch ein großer Fokus auf Taktik wird versprochen.

Humankind - gamescom 2019 Announcement Trailer Mit Humankind wurde neue Konkurrenz zur Civilization-Reihe auf der gamescom angekündigt.

Boundary (Anfang 2020; PC, PS4)

Auch Boundary schickt euch in den Weltenraum. Diesmal zünden aber die Chinesen die Triebwerke. SurgialScalpels hat auf der Gamescom einen Gameplay-Trailer präsentiert, der zeigt, dass es sich um einen schwerelosen Egoshooter handelt.

Boundary - GamesCom Trailer Ein Shooter...in Space! Hier der Trailer zu Boundary von der Gamescom 2019!

Kerbal Space Program 2

Das All ist auf der diesjährigen Gamescom Programm. Und das steckt sogar im Titel der Fortsetzung der bekannten Weltraumsimulation Kerbal Space Program. Teil 2 wird von Private Division gepublisht und bringt nicht nur die Grafik ins morderne Zeitalter, sondern auch einen Multiplayer und die Möglichkeit, Kolonien auf fremden Planeten anzusiedeln. Klingt so, als wäre Kerbal Space Program 2 startklar.

Kerbal Space Program 2 - gamescom 2019 Cinematic Announcement Trailer Mit Kerbal Space Program 2 wurde auf der gamescom ein Sequel zum Indie-Erfolg offiziell bestätigt.

Comanche (2020; PC)

Wir bleiben bei mTraum vom Fliegen, allerdings hat Comanche deutlich mehr Bodenhaftung. Könnt ihr euch an das letzte gute Helicopter-Spiel erinnern? Das ist schon eine Weile her! Der Flug-Shooter startete 1992 und wurde 2001 vorerst zurück in den Hangar geschickt. Nun wird Comanche actiongeladener denn je fortgesetzt. 2020 soll der Titel im Early Access erscheinen.