Bereits zum elften Mal fand in diesem Jahr die gamescom in Köln statt. Wie jedes Jahr strömten auch in der letzten Woche wieder hunderttausende Besucher auf das Messegelände. Auf über 200.000 Quadratmeter erwarteten sie dort aktuelle und zukünftige Spielehighlights - von Cyberpunk 2077 bis FIFA 20 war alles dabei.

Die Siedler - Aufbaustrategie aus Deutschland



Die meisten großen Spiele kommen aus dem Ausland, in der Regel aus Amerika. Doch auch deutsche Entwicklerstudios sind nicht untätig. So wurde bereits im letzten Jahr bekannt, dass die altehrwürdige Siedler-Reihe in die nächste Runde gehen wird. Im nächsten Jahr soll das Spiel veröffentlicht werden. Auf der diesjährigen gamescom präsentierten Ubisoft und Entwickler Blue Byte nun zusätzliches Gameplay und Vereinzelte durften sogar eine erste Pre-Alpha anspielen. Besonders interessant waren dabei die Kriegsmechaniken. Hier ließen sich die Entwickler allerdings nicht gänzlich in die Karten gucken und zeigten nur zwei der drei möglichen Eroberungsstrategien. Nostalgiker werden sich zudem besonders an der altbekannten "Wuseligkeit" ihrer Siedler erfreut haben.



Cyperpunk 2077 - Das größte Spiel des nächsten Jahres



Seit Jahren wird kein Spiel mehr so sehnsüchtig erwartet wie Cyberpunk 2077. Wie kein zweites Studio versteht es Entwickler CD Project RED den Hype am Leben zu erhalten. So auch auf der größten Spielemesse der Welt. Dort zeigten sie (zunächst nur hinter verschlossenen Türen) eine 45-minütige Gameplay-Demo. In dem Video wurden nicht nur die beeindruckend gestalteten Städte und Viertel der gigantischen Spielwelt präsentiert sondern auch weitere Infos zum Klassensystem preisgegeben. Zudem konnte der Einfluss von Entscheidungen auf den eigenen Charakter und die Story beobachtet werden. Die auf der gamescom gezeigte Demo soll in naher Zukunft online verfügbar sein.



Call of Duty Modern Warfare - Der Klassiker geht in die nächste Runde



Eine der längsten Schlangen der Messe bildete sich vor dem Stand von Call of Duty Modern Warfare. Der nun bereits 16. Teil der Reihe zog wieder unzählige Fans in seinen Bann. Kein Wunder also, dass auch Call of Duty Fan Merchandising auf der Messe ein Renner war. Wer auf der Messe kein Merchandise ergattern konnte, kann dies allerdings jederzeit auf EMP nachholen. Wer sich statt am Verkaufsstand in die Gaming-Schlange gestellt hat, kam zudem in den Genuss neuer Inhalte. So konnte beispielsweise ein neuer Zwei-gegen-Zwei Modus angetestet werden. Auch die aufpolierte Grafik wusste zu beeindrucken. Am 25. Oktober diesen Jahres wird das Spiel dann für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.



FIFA 20 - Und jährlich grüßt das Murmeltier



Auch EA Sports bringt in diesem Jahr wieder eine Neuauflage von FIFA an den Start. Diese bietet natürlich die üblichen Updates für Spieler und Mannschaften und einer Weiterführung der Geschichte rund um Alex Hunter. Das eigentliche Highlight der diesjährigen Version ist allerdings der neue Spielmodus "Volta". Dieser erinnert stark an das von vielen geliebte FIFA Street. Im auf der gamescom präsentierten, neuen Trailer lag der Fokus vor allem auf der Story. Dort stehen euch nach und nach schwieriger werdende Gegner gegenüber, die ihr trickreich besiegen müsst. Um euren selbsterstellen Charakter baut ihr dabei euer Team auf, stets das große Ziel vor Augen: die Kleinfeld-Weltmeisterschaft in Buenos Aires.

