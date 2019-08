Am heutigen Sonntag geht die gamescom 2019 in Köln zu Ende und damit ist es wieder an der Zeit, die jährlichen gamescom Awards zu verleihen. Wir verraten euch hier unter anderem, welcher Titel als bestes Spiel der Messe ausgezeichnet wurde.

Wie in jedem Jahr wurden auch im Rahmen der diesjährigen Messe in Köln wieder die begehrten gamescom Awards in verschiedenen Kategorien verliehen. Die wichtigste Kategorie des besten Spiels der Messe kann dabei Sony für sich beanspruchen, denn überraschend heimste der Spielebaukasten Dreams diesen Award vor der namhaften Konkurrenz ein. Das Spiel wurde außerdem auch als bestes PS4-Spiel und als originellstes Spiel ausgezeichnet.

Alle Gewinner der einzelnen Kategorien im Überblick:

Best of gamescom (Jury-Kategorie) - Dreams

Best Microsoft Xbox One Game - Gears 5

Best Nintendo Switch Game - The Legend of Zelda: Link's Awakening

Best Sony PlayStation 4 Game - Dreams

Best Mobile Game - Battle Chasers: Nightwar

Best PC Game - Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Genres & Co.

Best Action-Adventure Game - Blacksad: Under the Skin

Best Action Game - DOOM Eternal

Best Family Game - Concrete Genie

Best Racing Game - GRID

Best Role-Playing Game - Wasteland 3

Best Simulation Game - Planet Zoo

Best Sports Game - Roller Champions

Best Strategy Game - Desperados III

Most Original Game - Dreams

Best VR/AR Game - Marvel's Iron Man

Best Hardware/Technology - Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Best Multiplayer Game - Borderlands 3

Best Ongoing Game - Monster Hunter World: Iceborne

Consumer Awards (Publikum)

Best Booth - Indie Arena Booth

Best eSports Experience - Super Smash Bros. Ultimate gamescom 2019 Invitational

Best Streamer/Let's Player - PietSmiet

Most Wanted Consumer Award - Borderlands 3

gamescom global awards & Co. (Jury)

Best Games Company - THQ Nordic

Heart of Gaming Award - Diversität mit Fokus auf Barrierefreiheit

Indie Award - El Hijo, Honig Studios

Best of Campus - Super Size Hero, Filmakademie Baden-Württemberg