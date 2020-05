Na? Habt ihr den Lockdown dafür nutzen können, euren Spielestapel endlich mal abzutragen? Noch nicht? Dann seid froh, denn diesen Monat kommt fast nur Schrabbel auf den Markt. Naja … ganz so schlimm ist es glücklicherweise nicht, aber der Mai besticht vor allem durch jede Menge Portierungen, Switch-Neuauflagen und “Geheimtipps” aus Japan, von denen ihr vermutlich gleich das erste Mal in eurem Leben hören werdet. Aber hey! Wir haben diese Monat immerhin auch einen gefräßigen Hai, Keanu Reeves und einen Riesendildo für euch! Vorhang auf!

1. Mai

Arcade Spirits (PS4, Xbox One, Switch)

Stellt euch vor, es hätte den Videospielcrash der 80er Jahre nie gegeben und die Arcadehallen bildeten immer noch das gesellschaftliche Zentrum für die Liebhaber von Videospielen. Genau dieses Szenario bildet Arcade Spirits ab, in dem ihr eine eigene Arcade leitet. Dort lernt ihr neue Leute kennen und beeinflusst die Geschichte mit euren Entscheidungen. Arcade Spirits ist bereits für den PC erhältlich und erscheint am 1. Mai auch für PS4, Xbox One und Switch.

5. Mai

Someday You’ll Return (PC)

Someday You’ll Return will seine Spieler nicht durch billige Jumpscares erschrecken, sondern sie auf der psychologischen Ebene packen. In der Rolle von Daniel müsst ihr eure verschwundene Tochter wiederfinden. Aus der Ego-Perspektive erkundet ihr einen Wald, der jede Menge mysteriöse Orte und Geheimnisse birgt. Someday You’ll Return zieht Inspiration aus Titeln wie Silent Hill, Outlast und Resident Evil 7.

John Wick Hex (PS4)

Angesichts der Filmvorlage könnte man beim Namen “John Wick” einen flott inszenierten Shooter erwarten. Doch weit gefehlt. John Wick Hex ist ein Taktikspiel, in dem ihr eure Aktionen im Kampf auf einer Timeline vorausschauend planen müsst. Der Titel ist bereits für den PC erhältlich und erscheint nun auch für PS4.

John Wick Hex - PS4 Trailer John Wick Hex wird am 05. Mai 2020 auch für die PS4 erscheinen, hier der Trailer zur Ankündigung.

7. Mai

Void Bastards (PS4, Switch)

Der Ego-Shooter Void Bastards fällt sofort durch seinen außergewöhnlichen visuellen Stil auf. Das Ziel des Rogue-like ist es, in zufallsgenerierten Raumschiffen Materialien zu finden, um das eigene Schiff zu reparieren. Was dem Spiel an Story fehlt, macht es mit seinem schwarzen Humor wieder wett.

Lonely Mountains: Downhill (Switch)

In Lonely Mountains: Downhill steigt ihr auf euer Fahrrad, fahrt einen Berg hinab und versucht nicht runterzufallen. Das war’s im Großen und Ganzen. So simpel das Spielkonzept klingt, so unvergleichlich spaßig ist es in der Praxis. Auf PC, PS4 und Xbox One ist der Indietitel vom Berliner Entwickler Megagon bereits Kult. Jetzt kommt er auch für Switch. Wir wünschen: Hals und Beinbruch!

Runter kommen sie alle! - Video-Review zu Lonely Mountains: Downhill Bei Lonely Mountains: Downhill geht es bergab. Wenn auch nicht immer auf den vorgegebenen Pfaden. Felix erzählt euch, warum er sich in dieses Spiel verliebt hat.

8. Mai

SuperMash (PS4, Xbox One, Switch)

Dreams hat es vorgemacht und SuperMash führt es weiter. Doch anstatt völlig eigene Spiele zu kreieren, vermischt ihr in SuperMash zwei Genres miteinander und erschafft dadurch etwas völlig Neues. So entstehen dann Kombinationen wie ein Stealth-Jump-n-Run oder ein Shoot-em-Up-JRPG. Über Spielkarten können Bedingungen wie die Gegner, Welt oder Effekte bestimmt werden. SuperMash ist bereits für den PC über den Epic Game Store erhältlich und kommt nun auch für alle aktuellen Konsolen.