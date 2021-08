Einmal mehr ist der September der Auftakt zum Weihnachtsgeschäft, das im Oktober und November traditionell nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Wenig zu spielen gibt es im aktuellen Monat trotzdem nicht, denn neben vielen Portierungen und Indie-Games buhlen auch Blockbuster wie Deathloop, Diablo2 und Tales of Arise um eure Gunst. Das sind die Spiele im September.

1. September

Lake (XBO, PC)

Lake spielt im Jahr 1986. Die 40-jährige Meredith kehrt für zwei Wochen in ihren Heimatort zurück, um für ihren Vater als Postbotin einzuspringen. Während tagsüber Brief- und Paketzustellungen anstehen, kann Meredith den Abend frei gestalten: Trifft sie alte Freunde, hilft sie ihren Nachbarn oder bleibt sie einfach mit einem Buch daheim? Sämtliche Entscheidungen obliegen euch und sind niemals richtig oder falsch, sondern verändern einfach den Ablauf der Geschichte. Nach den zwei Wochen entscheidet ihr, ob Meredith in die Großstadt zurückkehrt oder in ihrer alten Heimat bleibt. Lake versteht sich somit als entspannte Lebenssimulation, in der sowohl freundschaftliche als auch romantische Beziehungen möglich sind.

Cookie Clicker (PC)

Vor ungefähr acht Jahren war das Browserspiel Cookie Clicker verantwortlich für Millionen sinnlos vertrödelter Arbeitsstunden in den Büros dieser Welt. Dabei macht man darin nichts Anderes, als die ganze Zeit wie bescheuert auf einen Keks zu klicken. Und dafür Belohnungen einzusacken. Das fühlt sich aber so belohnend an, dass es irgendwann süchtig macht. Die Entwickler haben in den letzten Jahren stark an ihrem Spiel gearbeitet, es um viele freischaltbare Gimmicks erweitert und bringen es jetzt für 4,99 Euro als Vollversion auf Steam. Kurios.

2. September

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC; Konsolen am 1. März 22)

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist der direkte Nachfolger von Pathfinder: Kingmaker. Erneut erwartet euch ein komplexes cRPG, allerdings mit einer neuen Story: 150 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers hat eine Dämoneninvasion die Erde beinahe gänzlich verwüstet. Nun liegt es an euch und eurer Truppe, das böse Gesindel zu vertreiben und wieder Ordnung zu schaffen. Mit verschiedenen mythischen Pfaden bestimmt ihr darüber, wie ihr euer Abenteuer weitergehen soll. Das verändert nicht nur die Geschichte, sondern auch den Spielablauf oder die Gesinnung eures Charakters. Außerdem beinhaltet das Spiel ein Wettersystem, Dinosaurier-Reittiere und die Möglichkeit, Gegnern gezielt bestimmte Gliedmaßen abzutrennen.

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Features Trailer Die Konsolenversion von Pathfinder: Wrath of the Righteous erscheint nun doch erst im kommenden Jahr.

Surgeon Simulator 2: Access All Areas (PC, XBO, XBX)

Das Leben des Patienten Bob liegt in euren Händen! Also ran an Skalpell, Pümpel, Hammer und was noch alles helfen könnte, um den armen Kerl zu retten - oder ihn völlig zu zerlegen. Denn in der Bossa Labs Medical Facility erwarten euch viele verrückte Rätsel und tückische Fallen. Wollt ihr es noch durchgeknallter haben, stürzt euch in den Mehrspielermodus: Zu viert doktert ihr im Rahmen der Story an Bob herum oder erlebt wahnwitzige Operationen in diversen Arcade-Levels. Dank des Erstellungsmodus bekommt ihr quasi endlosen Nachschub: Baut euch eigene verrückte Umgebungen für eure chirurgischen Eingriffe oder versucht, die Kreationen anderer Leute zu bewältigen.

Surgeon Simulator 2 - TGA 2019 Announcement Trailer Bossa Studios hat im Rahmen der TGA 2019 mit dem Surgeon Simulator 2 ein Sequel offiziell angekündigt.

Demon Gaze Extra (Switch, PS4)

Demon Gaze Extra ist wieder mal ein typisches PS-Vita-Spiel, das nun Jahre später aus der Versenkung geholt wird. Der Dungeon-Crawler stach vor allem durch seinen recht üppigen Charaktereditor hervor. Die Story ist hingegen eher Mittel zum Zweck: Es geht um einen Protagonisten, der nichts mehr über seine Vergangenheit weiß, seine Erinnerungen im Laufe der Geschichte jedoch allmählich wiedererlangt. Fans von Hatsune Miku und Co. dürfte der Soundtrack gefallen, denn dieser setzt ganz auf Vocaloid-Gesang.

WRC 10 (PS4, PS5, XBO, XSX, PC)

Schlamm, Matsch und schnelle Autos bekommt ihr wie gewohnt bei WRC 10 geboten. Wie üblich bildet die Rallye-Simulation das reale Geschehen dank offizieller Lizenzen und Wettbewerbe authentisch ab. Neu ist ein Lackierungs-Editor, mit dem ihr nach Lust und Laune eure Fahrzeuge dekorieren könnt. Doch auch die Historie des Sports spielt eine Rolle: Der Anniversary-Modus lässt euch besondere Rennen großer Fahrer wie Colin McRae, Sébastien Loeb, Tommi Mäkinen oder Carlos Sainz nacherleben. Insgesamt 22 dieser Veranstaltungen wird das Spiel aufbieten, in denen ihr nicht nur in die originalen Fahrzeuge steigt, sondern auch die damaligen Wetterbedingungen erlebt.

WRC 10 - Offizieller Ankündigungs-Trailer Die WRC-Reihe von KT Games geht mit WRC 10 in die mittlerweile zehnte Runde und soll bereits im September für die meisten Plattformen erscheinen. Erste Eindrücke gibt's im Ankündigungs-Trailer.

El Shaddai: Ascension of the Metatron (PC)

Stolze zehn Jahre brauchte es, um El Shaddai: Ascension of the Metatron von den Konsolen PS3 und Xbox 360 auf den PC zu bringen. Die Geschichte verbindet biblische Versatzstücke und schickt euch als Enoch los, um sieben abtrünnige Engel zu besiegen. Während die Sprungpassagen eher in die Kategorie schmückendes Beiwerk fallen, setzen die Kämpfe auf eine zwar ebenfalls einfache, aber durchdachte Mechanik: Nach einigen Angriffen mit euren Waffen müsst ihr diese reinigen, ansonsten richten sie kaum noch Schaden an - so kommt etwas Taktik ins Spiel. Im Mittelpunkt von El Shaddai steht aber eindeutig die visuelle Aufmachung, die dank wilder Farbkompositionen und ungewöhnlichem Leveldesign heute noch so einzigartig wirkt wie damals.

El Shaddai: Ascension of the Metatron - gamescom 2011 Trailer Der aktuellste Trailer zu El Shaddai zeigt euch gut 90 Sekunden Szenen aus und zum Spiel.

3. September

Big Rumble Boxing: Creed Champions (Switch, PS4, XBO, PC)

Nach Creed: Rise to Glory aus dem Jahr 2018 geht es mit Big Rumble Boxing: Creed Champions arcadig weiter. Das Boxspiel greift wieder die berühmten Charaktere aus den Creed- und Rocky-Filmen auf: Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan und Viktor Drago, Clubber Lang, sie alle sind da. Erlebt neue Geschichten, schaltet zahlreiche Belohnungen frei und stellt eure Boxfertigkeiten im lokalen kompetitiven Mehrspielermodus auf unter Beweis.

The Medium (PS5)

Das zuvor Xbox-exklusive Horror-Abenteuer The Medium erscheint zum Beginn des Monats September auf der PlayStation 5 - und zwar inklusive DualSense-Support. Kaufen könnt ihr das Ding sowohl als Download im PS-Store, als auch in Form einer physischen Version. Letztere soll dann auch zeitgleich für PC und Xbox Series X|S bei den Händlern landen. Wer ein paar Euro mehr loswerden möchte, der kann mit der Two Worlds Special Launch Edition auch gleich ein Steelbook, den Soundtrack und ein 32-seitiges Artbook ergattern.