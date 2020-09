2020 neigt sich dem Ende zu und somit dem Ende der PS4 und Xbox One. Da darf man schon ein wenig wehmütig werden. Auch das Spieleangebot im September zeigt sich abgesehen von Marvel’s Avengers von seiner nostalgischen Seite.

1. September

Ary and the Secret of Seasons (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Im Adventure-Spiel Ary and the Secret of Seasons hat eine mysteriöse höhere Macht die Jahreszeiten im Lande Valdi verschoben. So zieht die Protagonistin Ary los um den Ursprung dieses Chaos zu ergründen. Der besondere Gameplay-Kniff: Ary hat die Kraft, sich zwischen den verschiedenen Jahreszeiten zu bewegen. Durch kleine Sphären, die als eigene Ökosysteme fungieren, kann sie die Welt nach ihren Wünschen anpassen. Fans von Zelda und Avatar: The Last Airbender dürften sich schnell in Ary and the Secret of Seasons verlieben.

Ary and the Secret of Seasons - gamescom 2018 Trailer Das Video liefert euch frische Eindrücke aus dem Action-Adventure Ary and the Secret of Seasons.

Crusader Kings III (PC)

Crusader Kings III soll von Anfang an alles richtig machen und beliebte Inhalte, die der zweite Teil erst via Erweiterungen bekommen hatte, sofort bieten. Daher wird das Mittelalter-Strategiespiel mit diesmal ausgeprägteren Rollenspielelementen die Völker der Nomaden, Wikinger und Moslems enthalten. Aber es gibt auch Neues. Ausgebaut wurden die Freiheiten, die ihr beim Aufbau eurer Dynastie habt. Charaktere werden in Crusader Kings III erstmals in 3D dargestellt und das Interface deutlich entschlackt, um die Zugänglichkeit für Neueinsteiger zu verbessern.

Crusader Kings III - Story Release Date Trailer Das Strategiespiel Crusader Kings III hat mit dem 01. September 2020 jetzt auch einen konkreten Release-Termin.

Iron Harvest (PS4, Xbox One, PC)

Die düstere Dieselpunk-Welt des Echtzeit-Strategiespiels Iron Harvest erweckt eine alternative Geschichte nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zum Leben. Zwischen den ausgemergelten Nationen brodeln noch immer kleinere Konflikte, die mit Hilfe von Mechs ausgefochten werden. Die Kampagne voller tiefgründiger Charaktere soll euren moralischen Kompass immer wieder auf die Probe stellen und euch mit Konsequenzen konfrontieren, die an die Nieren gehen. Strategie-Fans erwartet mit Iron Harvest anspruchsvolle Kost verpackt in ein Anti-Kriegsspiel, das sicher nicht leicht zu verdauen, aber gerade deswegen spannend sein könnte.

>> Zur Vorschau: Iron Harvest: MECH-tige Echtzeitstrategie <<

Iron Harvest 1920+ - Cinematic Trailer zum Start der Open Beta Nachdem bereits in der vergangenen Woche die Iron Harvest 1920+ Pre-Season angekündigt wurde, laden Deep Silver und KING Art Games ab sofort alle interessierten Spieler zur Open Beta ein. Das Echtzeit-Strategiespiel wird am 1. September für PC via Steam, GOG und Epic Store sowie im Einzelhandel veröffentlicht.

3. September

Tell Me Why - Kapitel 2 (Xbox One, PC)

Nur eine Woche nach der ersten Episode erzählen die Life-is-Strange-Macher von Dontnod die Geschichte von Tell Me Why fort. Im Fokus steht dabei die Selbstfindung des eben erst wiedervereinten Zwillingspaars Tyler und Alyson. Eine besondere Rolle spielt neben der innigen Bindung der Geschwister vor allem Tylers Leben als Transgender-Mann. Ursprünglich war geplant, sämtliche Episoden von Tell Me Why auf einmal zu veröffentlichen. Schließlich hat sich Dontnod aber doch für einen aufgeteilten Release entschieden. Immerhin fällt die Wartezeit sehr viel kürzer aus als bei Life is Strange 2. Nur eine weitere Woche müsst ihr warten, um das Finale zu erleben. Kapitel 3 erscheint nämlich bereits am 10. September.

Tell Me Why - Official Chapter One Launch Trailer Tell Me Why ist die packende neue Geschichte von Xbox Game Studios Dontnod Entertainment, das auch das preisegekrönte Life is Strange zum Leben erweckte. Das erste Kapitel erscheint am 27. August und dazu gibt es einen neuen Trailer.

WRC 9 (PS4, Xbox One, PC)

Nach neun Jahren meldet sich erstmals die Rallye Japan in WRC 9 zurück und schließt sich damit den bereits vorgestellten Rallyes von Neuseeland und Kenia an. Damit stellt Nacon sichere Piloten mit den Berg- und Waldstrecken der Präfekturen Gifu und Aichi auf die Probe. Daneben sind über 50 offizielle Teams und mehr als 50 Bonusfahrzeuge aus der Geschichte der World Rally Championship enthalten. Innerhalb der Reihe zeichnet sich ein zunehmend positiver Wertungstrend ab, der mit Teil 8 seinen bisherigen Höhepunkt gefunden hat. Mal sehen, ob WRC 9 die eigene Messlatte noch einmal übertreffen kann.

WRC 9 - Going back to Japan - Gameplay-Trailer Nach Neuseeland und Kenia präsentieren NACON und KT Racing die Rallye Japan, eine neue Etappe der Saison 2020. WRC 9, das offizielle Videospiel der FIA World Rally Championship, erscheint planmäßig am 4. September 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC im Epic Games Store, sowie zu einem späteren Zeitpunkt auf PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch.

4. September

Marvel’s Avengers (PS4, Xbox One, PC, Stadia)

Nach der großen Verschiebung im Frühjahr ist Square Enix endlich bereit, die Avengers fallen zu lassen. Denn statt mit Bewunderung begegnen die Menschen den Superhelden nur noch mit Verachtung. Grund dafür ist ein verheerender Unfall fünf Jahre vor Einsetzen der Handlung, für den die Avengers zu Unrecht verantwortlich gemacht werden. Als eine neue Bedrohung über die Welt hereinbricht, müsst ihr euch als Held eurer Wahl mit euren Freunden zusammentun, um das Übel mit ihren einzigartigen Movesets abzuwehren. Bekannte Gesichter wie Hulk, Black Widow und Thor sind bereits zum Start dabei. Weitere Charaktere sollen im Laufe der Zeit folgen.

>> zur Vorschau: Marvel's Avengers: Angespielt: Die Heldentruppe im Beta-Check <<

Marvel's Avengers - Einmal ein Avenger Gameplay Trailer Die Mission "Einmal ein Avenger" aus Marvel's Avengers zeigt rund sieben Minuten Singleplayer-Gameplay mit Thor, dem Donnergott.

NBA 2K21 (PS4, Switch, Xbox One, PC, Stadia)

Wie in jedem Jahr werden auch 2020 wieder die Basketballschuhe geschnürt. Neu auf dem Platz NBA 2K21 sind neben überarbeiteter Grafik unter anderem neue Moves, die sich sehr viel leichter aneinanderreihen lassen können sollen. Ob der diesjährige Ableger einen Korb bei euch landet, könnt ihr vorab dank einer kostenlosen Demoversion testen. NBA 2K21 ist bereits für den Umstieg auf die Next-Gen-Konsolen gewappnet. So könnt ihr eure MyTEAM-Punkte, Tokens, Karten und Fortschritte übertragen, allerdings gibt es einen Haken: Kostenlos wird das Upgrade nicht sein. Wer auf beiden Plattformen spielen möchte, muss auf die kostspielige Mamba Forever Edition ausweichen, die Käufern den Doppelzugang gewährt.

>> zur Vorschau von NBA 2K21 <<

NBA 2K21 - Everything is Game Trailer Im neuen Trailer zu NBA 2K21 bekommt ihr einige der größten Stars in Aktion zu sehen.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4, Xbox One, PC)

Nach ihrer goldenen Ära mit Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 hat die Skateboarding-Simulation einige schmerzhafte Stürze hingelegt. Zeit also, eine Kehrtwende Richtung Vergangenheit einzuschlagen und den Fans das zu geben, wonach sie lechzen: Remakes der ersten beiden Teile. Nun könnt ihr in zeitgemäßer Grafik grinden und neben bekannten Tricks auch viele Stunt-Einlagen aus späteren Teilen vollführen, um möglichst hohe Punktzahlen zu erzielen. Die Steuerung wurde ebenfalls an heutige Standards angepasst. Alles beim Alten heißt es hingegen beim legendären Soundtrack. Fast sämtliche Songs haben es auch in die Neuauflage geschafft. Der Create-a-Park-Modus ist selbstverständlich mit an “Board”.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Launch-Trailer Bazinga! Zu Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, das am 4. September erscheinen soll, gibt es bereits einen Launch-Trailer, der euch Appetit auf das Spiel machen soll.

8. September

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4, Xbox One, PC)

Acht Jahre nach dem Original bringt THQ Nordic mit Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning einen weiteren fast vergessenen Titel in 4K zurück. Das Action-Rollenspiel mit einer ordentlichen Prise Hack-and-Slay stammt ursprünglich aus der Feder des Bestseller-Fantasy-Autors R.A. Salvatore, des Spawn-Erfinders Todd McFarlane und Ken Rolston, dem Kopf hinter The Elder Scrolls IV: Oblivion. Reichlich Prominenz, die dem Titel damals zu guten Wertungen, aber keinen allzu großen finanziellen Erfolg verhalf. Vielleicht klappt es ja im zweiten Anlauf. Wer nach dem Abspann noch nicht genug hat, wird 2021 mit einer völlig neuen Erweiterung Namens Fatesworn versorgt.

>> Zum Test des Originals: Kingdoms of Amalur: Reckoning - Kunterbunt und farblos <<

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Gameplay-Trailer Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning erscheint am 8. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Hier ist der erste Gameplay-Trailer.

Necromunda: Underhive Wars (PC, PS4, Xbox One)

Nach Mordheim: City of the Damned ist Necromunda: Underhive das zweite Spiel von Rogue Factor. Die Adaption des gleichnamigen Tabletops von Games Workshop aus dem Warhammer-40.000-Universum ist ein ein schnelles Taktikspiel, das Echtzeit- und rundenbasierte Elemente vermischt. Dabei bekämpfen sich die rivalisierenden Clans der Orlock, Goliath und Escher aus der Vogelperspektive in einem dreckigen Untergrund, den sogenannten Hive Cities. Euch erwarten neben einer endlosen Kampagne, PvE- sowie PvP-Scharmützel. Was will man mehr?