Nach einem starken August geht es in einen noch stärkeren September. Im kommenden Monat stehen uns große Namen wie Zelda, Gears 5, FIFA 20 und Borderlands 3 ins Haus. Für welche Spiele ihr im nächsten Monat keine Zeit haben werdet, erfahrt ihr in unserer Release-Vorschau.

3. September

Catherine: Full Body (PS4)

Das Original zu Catherine erschien 2011 für Xbox 360 und PS3, überraschte durch sein intelligentes Puzzle-Gameplay und irritierte mit seiner bizarr-erotische Rahmenhandlung um fremdgehende Männer und verführerische Frauen. Das PS4-Remaster mit dem Untertitel Full Body portiert aber nicht einfach nur das bestehende Spiel auf die aktuelle Konsolengeneration, sondern fügt ihm eine komplett neue Storyline und einen alternativen Spielmodus hinzu.

Catherine: Full Body - Decisions Trailer Im am 03.09.19 erscheinenden Catherine: Full Body müsst ihr allerhand Entscheidungen treffen.

Children of Morta (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Die Bergson-Familie muss ihr Land von einer merkwürdigen Seuche befreien, die vom Mount Morta ausgeht und alles zu überziehen droht. Mit unterschiedlichen Talenten und Kräften kämpft ihr euch mit den Familienmitgliedern in bekannter Action-RPG-Manier durch Dungeons und Wälder, die sich bei jedem Betreten verändern. Die werden in einem speziellen Look präsentiert, der handgezeichnete Pixelgrafik mit modernen Lichteffekten verbindet. Children of Morta bietet viel Action, möchte aber auch eine emotionale Geschichte erzählen, bei der die Bergsons im Mittelpunkt stehen.

Children of Morta - Release Date Trailer Im neuen Trailer zum Pixel-Abenteuer Children of Morta erfahren wir auch das Release-Datum.

Last Oasis (PC)

Wer einen Blick auf das Spiel Last Oasis wirft, wird wohl gar nicht anders können, als umgehend an den Film Mortal Engines: Krieg der Städte von Peter Jackson zu denken. Wie dort ziehen Menschen auf riesigen mechanischen Ungetümen durch die apokalyptischen Lande. Spielerisch erwartet euch ein Survival-Titel, indem ihr für euren Clan neues Territorium erobert, um mit den dortigen Ressourcen eure Ausrüstung und Vehikel zu verbessern.

Last Oasis - E3 2019 Trailer Mit Last Oasis wurde ein neues Survival-MMO für PC vorgestellt.

Spyro: Reignited Trilogy (Switch, PC)

Lange bevor er zum Knecht der Skylanders wurde, hatte der kleine Drache Spyro seine eigene Adventure-Reihe auf der Playstation. Die letztes Jahr veröffentlichte Reignited Trilogy beinhaltet die ersten drei Titel, Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! und Spyro: Year of the Dragon. Dabei handelt es sich aber nicht um bloße HD-Remaster, vielmehr erstrahlen die Abenteuer der fliegenden Aubergine in dem Glanz, den Insomniac Games Ende der 90er im Sinn hatte, aber aufgrund technischer Limitierungen nicht umsetzen konnte.

Spyro: Reignited Trilogy - E3 2019 Switch Trailer Activision hat die Spyro: Reignited Trylogy für den 03.09.2019 auf PC und Switch angekündigt.

Final Fantasy VIII Remastered (PS4, Xbox One, Switch)

Lange mussten die Fans darum bangen, ob Final Fantasy VIII überhaupt noch einmal aus der Versenkung auftauchen würde, schließlich galt der Quellcode des Spiels eine ganze Weile als verloren. Nun erscheint das Remaster sogar früher als erwartet mit allen Vorzügen der anderen Final-Fantasy-Remastered-Versionen. Das heißt: Die Kampfhilfe, Zufallskämpfe und die dreifache Geschwindigkeit lassen sich nach Belieben jederzeit ein- und ausschalten. Darüber hinaus wurde die Grafik des in den letzten 20 Jahren angestaubten JRPGs ein wenig aufpoliert. Ein vollständiges Remake wie im Falle von Final Fantasy VII dürft ihr natürlich dennoch nicht erwarten.

Final Fantasy VIII Remastered - gamescom 2019 Release Date Trailer Auf der gamescom wurde nun auch der Release-Termin von Final Fantasy VIII Remastered bekannt gegeben.

6. September

Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One)

Die Monta Hunta bekommen endlich eine neue Aufgabe. Und die hat es in sich: In den eisigen Gefilden der Raureif-Weite erlebt ihr ein gänzlich neues Abenteuer. Der Schwierigkeitsgrad ist von Beginn an eine Herausforderung, schließlich öffnet Iceborne nur denjenigen Spielern seine Tore, die das Hauptspiel komplett durch haben. Selbst erfahrene Monsterjäger sollten sich also auf die Schlachten gegen bekannte und neue Bestien sehr gut vorbereiten. Dafür stehen euch frische Waffen und Ausrüstung zur Verfügung, auch neue Fähigkeiten könnt ihr nutzen. Während es auf PS4 und Xbox One am 6. September losgeht, müssen PC-Spieler noch bis Januar 2020 auf die Iceborne-Erweiterung warten.

Monster Hunter World: Iceborne - gamescom 2019 Trailer Die eisige Iceborne-Erweiterung zu Monster Hunter World wurde auf der gamescom ebenfalls mit einem neuen Trailer bedacht.

NBA 2K20 (PS4, Xbox One, PC, Switch, Stadia)

Die alljährliche Basketball-Simulation kehrt mit einigen neuen Features zurück. NBA 2K20 lässt euch erstmals die komplette US-Frauen-Profiliga WNBA aufs glänzende Parkett führen. Die zwölf Teams stehen im Modus Play Now sowie in der Saison zur Verfügung. Ansonsten erwartet euch das bekannt fette Paket, das unter anderem aus MeinTEAM, MeinSPIELER und dem Streetball-Modus Die NEIGHBORHOOD besteht. Eine verbesserte Spielbarkeit gepaart mit neuen Animationen gehört natürlich ebenfalls dazu.

NBA 2K20 - gamescom 2019 MyCareer Experience Trailer In diesem Video bekommt ihr ausführlichere Eindrücke aus dem MyCareer-Modus im neuen NBA 2K20.

WRC 8

Es wird wieder schmutzig! Im Mittelpunkt von WRC 8 steht der komplett überarbeitete Karrieremodus. Dieser bildet eine komplette Rallyesaison ab. Auf eurem Kalender wählt ihr das nächste Event, an dem ihr teilnehmen möchtet. Anschließend managt ihr euer Team, denn es gibt sechs verschiedene Jobs in eurem Rennstall, die alle wichtig sind. Jeder bringt verschiedene Talente mit, die für den Ausgang des Rennens ebenso entscheidend sein können wie euer Geschick als Fahrer. Eure Crew könnt ihr sogar über einen Skilltree aufleveln. WRC 8 bietet außerdem dynamische Wetterwechsel: So kann ein Rennen bei strahlendem Sonnenschein beginnen und im strömenden Regen enden.

WRC 8 - Karrieremodus Trailer In WRC 8 wurde der Karrieremodus überarbeitet; was euch erwartet, verrät euch der neue Trailer.

Creature in the Well

Okay, das klingt nach einem wirklich interessanten Konzept: Creature in the Well verbindet Hack-and-Slay-Elemente mit einem Flipperspiel. Euer Krieger wagt ihr sich in die Tiefen unter einem Berg, in dem die Dungeons wie Pinball-Tische aufgebaut sind. Ihr schlagt Projektile in Richtung der Bumper und versucht auf diese Weise, uralte Maschinen wieder in Gang zu bringen. Dafür müssen die Kugeln jedoch bestimmte Elemente treffen. Je weiter ihr vordringt, umso schwieriger werden auch die Herausforderungen. Präsentiert wird das Ganze in einem schicken Cel-Shading-Look. Das riecht schon nach Geheimtipp ...