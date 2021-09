Nach eher entspannten Monaten startet im Oktober das Weihnachtsgeschäft voll durch. Hier geben sich die ganz großen Spiele die Klinke in die Hand, denn in beinahe jeder Woche erscheint mindestens ein Titel vom Kaliber eines FIFA 22, Metroid Dread oder Battlefield 2042. Das sind die Spiele im Oktober.

1. Oktober

FIFA 22 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)

Mit FIFA 22 geht endlich eine neue Engine an den Start – zumindest auf PS5 und Xbox Series X|S. HyperMotion soll für mehr Realismus, eine nachvollziehbare Physik und somit ein insgesamt besseres Fußballerlebnis sorgen. Bei FIFA Ultimate Team erwartet euch eine neue Struktur im Modus Division Rivals, dank der ihr noch mehr Belohnungen erspielen könnt. Die Karriere erhält durch die Gründung eigener Clubs und mehr Einfluss auf die Spielerentwicklung mehr Tiefe. Außerdem wurde am VOLTA Football gedreht: Heuer zockt ihr Minispiele und mit Spezialaktionen wie Superschüsse, die für mehr Action und Unterhaltung beim Straßenkick sorgen sollen.

FIFA 22 - Ultimate Team Trailer Ein weiterer neue Clip zu FIFA 22 geht auf die Neuerungen im beliebte Ultimate Team ein.

5. Oktober

Alan Wake Remastered (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Die Gerüchteküche brodelte lange, aber nun ist es gewiss: Alan Wake Remastered erscheint am 5. Oktober. Das Horror-Adventure mit Twin-Peaks-Anleihen wartet mit neu gerenderter Grafik und 4K-Auflösung auf. Zudem werden die beiden DLCs The Signal und The Writer enthalten sein. Der ursprünglich nur auf Xbox 360 und PC veröffentlichte Titel von Remedy Entertainment erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC. Wer auf Hintergrundinfos steht, freut sich auf Audiokommentare von Creative Director Sam Lake.

Alan Wake Remastered - PlayStation Showcase 2021 Trailer Das Remaster des Horror-Adventures Alan Wake kommt auf die PlayStation 5 - und wird damit zum ersten Mal auf einer Sony-Konsole spielbar sein.

Exophobia (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Ihr habt Doom damals geliebt? Dann geht euch beim Anblick von Exophobia vermutlich das Herz auf. Denn der First-Person-Shooter ist mehr als offensichtlich von id Softwares Klassiker inspiriert. Ihr ballert euch durch ein Raumschiff, in dem an jeder Ecke bösartige Aliens lauern. Schnelle Reflexe sind genauso wichtig wie die richtige Positionierung, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten. Dank regelmäßiger Upgrades für eure Waffe dringt ihr immer tiefer ins Schiff vor, wo euch neue Feinde und andere böse Überraschungen erwarten.

Lego Marvel Super Heroes (Switch)

Lego: Check! Marvel: Check! Lego Marvel Super Heroes erscheint nun auch für die Switch und lässt euch mit über 100 spielbaren, heldenhaften Minifigs eine eigene Geschichte aus dem Comicbuch-Universum nacherleben, während ihr mit Black Widow, Loki, Spider-Man und Co. funkelnde Studs im Stark Tower, Asgard oder der X-Mansion sammelt und eurem Komplettierungswahn frönt. Der Switch-Release umfasst außerdem die beiden DLC-Pakete, die für das kindgerechte Action-Adventure veröffentlicht worden sind.

LEGO Marvel Super Heroes - Launch Trailer Zur Veröffentlichung von LEGO Marvel Super Heroes gibts einen epischen Trailer zum neuen Baustein-Abenteuer auf Augen und Ohren.

Hell Let Loose (PS5, Xbox Series X|S)

Zwar ist Hell Let Loose wie so viele andere Shooter auch im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Allerdings wählt Entwickler Black Matter für seine 50-gegen-50-Schlachten einen taktischen Ansatz. Die beiden Spielmodi Offensive und Warfare finden auf zehn Karten statt, die an der Westfront angesiedelt sind. Genau wie in der Realität teilen sich die beiden Teams dabei in unterschiedliche Einheiten auf: Die 14 Klassen umfassen beispielsweise Ingenieur, Scharfschütze und Panzerbesatzung, die unter der Führung von Offizieren und Kommandanten zusammenarbeiten. Entsprechend sollen nicht viele Kills, sondern gutes Teamwork das Mittel zum Sieg sein.

Hell Let Loose - Consoles Release Date Trailer Ab dem 5. Oktober wird der Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose nun auch für PS5 und Xbox Series X/S zu haben sein.

Super Monkey Ball: Banana Mania (PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Switch, PC)

Die Affen rasen in Super Monkey Ball: Bananan Mania zwar nicht durch den Wald, aber dennoch geht es im neuesten Teil der Hatz sehr flott zur Sache. Kein Wunder, feiert die Reihe doch ihren 20. Geburtstag. Die Party steigt in Form von zwölf Spielen, die ihr mit AiAi, MeeMee, GonGon und drei weiteren Charakteren feiern könnt. Unter anderem stehen Fußball, Golf, Bowling, Billard oder auch Tennis auf dem Plan. Selbstverständlich läuft nichts davon normal und langweilig, sondern in der bekannt überdrehten Monkey-Version ab.

Super Monkey Ball Banana Mania - Wondrous Worlds Gameplay Trailer Der neue Gameplay-Trailer zum nächsten Super Monkey Ball entführt euch in wundersame Welten.

Jett: The Far Shore (PS4, PS5, PC)

Jett: The Far Shore lädt euch zu einer interstellaren Erkundungsreise ein. Als Kundschafterin Mei landet ihr auf einem bisher unerforschten Meeresplaneten. Auf eurem Jett rast ihr unter anderem über die Wellen vor der Küste, entlang weiter Steppen und durch mystische Wälder. Da ihr auf einer Forschungsreise seid, geht es nicht um den Kampf, sondern darum, möglichst viel über den Planeten und seine Bewohner zu erfahren. Kommt es dennoch zu einer Konfrontation, nutzt ihr alle technischen Möglichkeiten, die euch euer Jett bietet. Zwischendurch erlebt ihr Sequenzen aus der Ego-Perspektive, in denen ihr in Meis Gedankenwelt abtaucht oder Bereiche der Spielwelt zu Fuß erkundet.

JETT: The Far Shore - gamescom 2021 Release Date Trailer JETT: The Far Shore wird am 5. Oktober 2021 für PS4 und PS5 erscheinen.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (PC, PS4, Xbox One; Switch später)

Darf es etwas knuffig sein? Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan ist ein 2,5D-Platform-Adventure mit Rätsel und Rollenspieleinflüssen. Warum der Regenbogen im Titel steckt, ist schnell erklärt: Eure Aufgabe ist es, die trostlose schwarz-weiße Welt wieder in ihren alten Farben erstrahlen zu lassen. Ton des Spiels ist Positivität in Reinform: Rainbow Billy vermittelt eine Geschichte von Erwachsenwerden, der Verarbeitung von Veränderungen und Selbstakzeptanz. Genau der richtige Wohlfühltitel für die dunkle Jahreszeit.