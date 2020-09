Zum Finale der Generation PS4 und Xbox One wird einiges geboten, und zwar querbeet durch alle Genres. Neben dem ersten Mario-Battle-Royale erwarten euch unter anderem ein Star-Wars-Shooter, ein XCOM mit Transformers sowie DLC-Nachschub für den Dauerbrenner World of Warcraft.

1. Oktober

Super Mario Bros. 35 (Switch)

Nintendo-Switch-Online-Mitglieder können Super Mario Bros. zum ersten Mal kompetitiv gegeneinander spielen. In Super Mario Bros. 35 hüpfen 35 Klempner gleichzeitig durch Level und stellen ihren Gegnern Koopas und Gumbas in den Weg, die sie selbst besiegt haben. Gehüpft wird so lange, bis nur noch ein Spieler die Latzhose anhat. Wen es treffen wird, könnt ihr ganz ähnlich wie in Tetris 99 selbst bestimmen. Allerdings solltet ihr nicht allzu lange fackeln, wenn ihr Super Mario Bros. 35 herunterladen wollt, da das Spiel nur bis Ende März 2021 im eShop verfügbar sein wird.

Super Mario Bros. 35 - Announcement Trailer Spielt in Super Mario Bros. 35 gegen 35 andere, bis ihr als letzter verbliebener Spieler als Sieger hervorgeht.

Warsaw (Switch, Xbox One)

Der historisch akurate Mix aus Rundenstrategie und Rollenspiel, den Warsaw präsentiert, ist schon seit einiger Zeit für den PC erhältlich. Am 1. Oktober erscheint die spielerische Interpretation des Warschauer Aufstandes nun auch für Switch, einen Tag später folgt die Version für Xbox One. Dabei legt der Titel trotz des düsteren Comic-Stils Wert auf geschichtliche Seriosität sowie strategische Tiefe. Unterfüttert wird das mit interessanten Fakten zum Warschauer Aufstand, um dem Ereignis gerecht zu werden. Wer ein gewöhnliches Spiel sucht, das den Zweiten Weltkrieg lediglich als losen Rahmen verwendet, wird bei Warsaw nicht fündig.

Warsaw - PC Release Date Trailer Im neuen Trailer zu Warsaw verraten die Entwickler den Release-Termin der PC-Version.

2. Oktober

Crash Bandicoot 4: It’s About Time! (PS4)

Der bekannteste Beuteldachs des Multiversums ist zurück. Crash Bandicoot 4: It’s About Time! führt die Geschichte nach Crash Bandicoot 3: Warped fort und bleibt seinen klassischen Jump-’n’-Run-Wurzeln treu. Trotzdem haben sich die Entwickler viele neue Gameplay-Ideen einfallen lassen, um die Bösewichte Neo Cortex, N. Tropy und Uka-Uka davon abzuhalten, die Dimensionen und Zeitlinien unsicher zu machen. Ein neues Element stellen die Quantum-Masken dar, mit deren Hilfe ihr beispielsweise die Zeit verlangsamen oder zwischen den Dimensionen wechseln könnt, um Crash sicher ans Ende eines Levels zu bringen.

Crash Bandicoot 4: It's About Time - Gameplay Launch Trailer Zum bevorstehenden Launch von Crash Bandicoot 4: It's About Time am 2. Oktober gibt es nochmals einen neuen Trailer mit Gameplay-Szenen.

Star Wars: Squadrons (PS4, Xbox One, PC)

Im nächsten Star-Wars-Spiel steigt ihr ins Cockpit der bekanntesten Sternenjäger, darunter natürlich X-Wing und TIE-Fighter. Die Kampagne spielt zeitlich nach “Die Rückkehr der Jedi-Ritter” und findet abwechselnd auf Seiten der Rebellen und des Imperiums statt. Der Hauptaspekt liegt jedoch auf den Multiplayer-Raumschlachten, die ihr in verschiedenen Modi ausfechten könnt. Star Wars: Squadrons erlebt ihr ausschließlich aus der Ego-Perspektive und auf Wunsch auch mit VR-Unterstützung. Im Spielverlauf könnt ihr zahlreiche kosmetische Gegenstände freischalten, mit denen sich eure Charaktere und Raumschiffe personalisieren lassen.

Star Wars: Squadrons - Offizieller Gameplay-Trailer Motive Studios und Lucasfilm haben einen ersten Blick auf das Gameplay von Star Wars: Squadrons in Form eines neuen sechsminütigen Videos gezeigt. Bei dem Spiel handelt es sich um eine Weltraumkampferfahrung aus der Ego-Perspektive, angesetzt in der beliebten Star Wars-Galaxis. Das Spiel beinhaltet spannende 5-gegen-5-Fluggefechte im Multiplayer, massive Flottenschlachten und eine völlig neue Story, die von den letzten Tagen des Galaktischen Imperiums und dem Aufstieg der Neuen Republik nach den Geschehnissen von Star Wars: Return of the Jedi handelt.

8. Oktober

RIDE 4 (PS4, Xbox One, PC)

Im Zentrum von RIDE 4 steht der runderneuerte Karrieremodus, in dem euch zahlreiche Herausforderungen mit den schnellsten Motorrädern der Welt erwarten. Ebenfalls neu ist der Endurance-Modus, der mit seinem Realismus und den dynamischen Licht- und Wettereffekten eine große Herausforderung darstellen soll. Dabei müsst ihr sogar auf euren Sprit und die Reifenbeschaffenheit aufpassen. RIDE 4 erscheint am 21. Januar auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Besitzt ihr bereits die PS4- respektive Xbox-One-Version, könnt ihr kostenlos die entsprechende Next-Gen-Fassung herunterladen.

RIDE 4 - Gameplay-Trailer Zum Motorrad-Rennspiel von Milestone gibt es einen neuen Trailer, der Gameplay-Szenen aus dem Spiel zeigt, das am 8. Oktober für PS4, PC und Xbox One erscheinen wird.

9. Oktober

FIFA 21 (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Mit FIFA 21 setzt EA verstärkt auf Koop-Modi. Erstmals könnt ihr FIFA Ultimate Team zusammen mit Freunden spielen. Dabei habt ihr die Wahl, in den Squad Battles gegen CPU-Teams anzutreten oder euch online mit anderen Spielern zu messen. Auch im VOLTA-Modus tut ihr euch zusammen, um gegen andere Straßenfußballer anzutreten. Darüber hinaus erwarten euch diverse Anpassungen beim Dribbling und der Mitspieler-KI, die das Spielgefühl und die Kontrolle auf dem Platz verbessern sollen. Nach dem Kauf der PS4- oder Xbox-One-Version habt ihr die Möglichkeit, die später erscheinende Next-Gen-Version für die PlayStation 5 oder Xbox Series X/S gratis herunterzuladen. Euren FUT-Spielstand könnt ihr dabei mitnehmen.