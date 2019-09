Call of Duty: Modern Warfare, Ghost Recon Breakpoint und Luigi’s Mansion 3 sind nur ein paar der bekannten Titel, die im Monat Oktober auf PC und Konsolen erscheinen. Wir verschaffen euch mit unserer Release-Vorschau wie gewohnt einen Überblick über alle Neuheiten.

1. Oktober

Destiny 2: Festung der Schatten [PC, PS4, XBO]

Nach der Abkapselung von Activision sind nun einige Augen auf Bungie gerichtet. Was hat das Entwicklerstudio mit Festung der Schatten im petto? Es geht zurück zum Mond, der seit dem ersten Teil vernachlässigt wurde, was, wenn man den Story-Trailern glauben darf, nicht die smarteteste Idee war. Neue Waffen, ein überarbeitetes Ausrüstungssystem und frische Endgame-Aktivitäten sollen neben weiteren Features Destiny 2 für die Zukunft rüsten.

Apex Legends Season 3 - Meltdown [PC, PS4, XBO]

Die dritte Season von Apex Legends bringt eine weitere Legende mit sich: Der Hacker Crypto ist schon seit einiger Zeit auf der Insel Kings Canyon unterwegs und treibt mit seinem Laptop im Gepäck sein Unwesen. Neben Crypto wird es natürlich wieder einige Änderungen in der Spielbalance sowie einen frischen Battle Pass geben, der diverse Belohnungen parat halten wird.

2. Oktober

Warsaw (PC)

Der Warschauer Aufstand im Jahr 1944 ist ein wichtiges Kapitel in der polnischen Geschichte, aber außerhalb unseres Nachbarlandes eher unbekannt. Das möchte Entwickler Pixelated Milk ändern, und zwar mit einem Mix aus Rundenstrategie und Rollenspiel. Warsaw führt euch auf Seiten des Widerstands in den Kampf gegen die Nazis. Die Oberwelt stellt die Straßen Warschaus dar. Trefft ihr auf Feinde, wechselt das Spiel in einen 2-D-Rundenkampf-Modus. Die Einheiten verfügen über unterschiedliche Stärken und Schwächen, außerdem spielen RPG-typischee Skills eine große Rolle.

3. Oktober

Paranoia: Happiness is Mandatory [PC]

Der Alpha-Komplex ist die letzte Zuflucht der Menschheit. Hier kümmert sich der allmächtige Friend Computer darum, dass jeder Bewohner glücklich und zufrieden ist. Dennoch gibt es strenge Regeln, die ihr als Teil der Sicherheitstruppe einhalten müsst. Paranoia: Mandatory is Happiness erinnert spielerisch an XCOM, würzt die taktische Action jedoch mit viel schwarzem Humor und Satire. Innerhalb eurer Einheit gibt es einige, die das geregelte Leben im Komplex zu hinterfragen beginnen. Erledigt ihr sie oder beginnt ihr ebenfalls, am System zu rütteln?

4. Oktober

Ghost Recon Breakpoint [PC, PS4, XBO]

Ab nach Auroa, Ghosts. Mit Ghost Recon Breakpoint steht der bisher größte und schwierigste Einsatz bevor. Denn diesmal müssen die Elitesoldaten gegen einen ehemaligen Kameraden antreten. Cole Walker und seine Wolves-Einheit haben die Insel unter ihre Kontrolle gebracht. Nun sollen die Ghosts um Anführer Nomad das Eiland zurückerobern. Neben den bestens trainierten Wolves müsst ihr euch mit Verletzungen, schwierigem Terrain und autonomen Kampfdrohnen herumschlagen. Ihr genießt jedoch völlige Freiheit bei eurer Ausstattung und dem Vorgehen. Vor allem Koop-Fans dürften an Breakpoint ihre helle Freude haben.

Ghostbusters: The Video Game Remastered [PC, PS4, XBO, Switch]

Lange bevor Anzugträger in Hollywood entschieden, einen richtigen dritten Ghostbusters-Film durchzuwinken, gab es Ghostbusters: The Video Game. Das Spiel strikte auf interaktive Art das geliebte Filmuniversum weiter und holte sogar die Schauspieler Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray und Ernie Hudson wieder mit ins Boot. Laut Aykroyd ist das Spiel im wesentlichen der dritten Film. Nun bekommt Ghostbusters: The Video Game eine Überarbeitung spendiert und erscheint für alle gängigen Plattformen.

8. Oktober

Call of Cthulhu [Switch]

Als abgehalfterter Privatdetektiv kommt ihr auf die Insel Blackwater, um den rätselhaften Tod einer Künstlerin aufzuklären. NHahaha, atürlich lassen Absonderlichkeiten und schauerliche Ereignisse nicht lange auf sich warten, schließlich befinden wir uns in einer Adventure-Adaption frei nach Horror-Papst H.P. Lovecraft, dessen Vision mit Call of Cthulhu so werkgetreu wie lange nicht mehr umgesetzt wurde – auch wenn die Geschichte gegen Ende reichlich banal wird und die Technik schon auf den großen Konsolen nicht immer optimal performte. Mal schauen, wie die Switch damit klarkommt. Angesichts der überdurchschnittlich hohen Grafikqualität des Spiels sind wir etwas skeptisch.

Trine 4: The Nightmare Prince & Ultimate Collection [PC, PS4, XBO, Switch]

Den Cliffhanger aus Teil 3 wird Trine 4: The Nightmare Prince zwar nicht auflösen, dafür werden Fans anderweitig vertröstet. Nachdem die 3-D-Abschnitte aus dem Vorgänger auf wenig Gegenliebe stießen, hält sich The Nightmare Prince wieder strikt an zweidimensionales Gameplay. An die schludrige Arbeit des Vorgängers will Frozenbyte verständlicherweise nicht mehr anknüpfen, weswegen Trine 4 eine vollkommen neue Geschichte erzählt. Sollte euch Trine noch völlig neu sein, dürfte die Ultimate Collection spannend sein, die neben dem Neuzugang alle bisherigen Spiele enthält.

Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck [PC, PS4, XBO, Switch]

Auch wenn beim Debüt von Yooka-Laylee nicht alles rund lief, fing das Projekt einiger ehemaliger Rare-Mitarbeiter perfekt den Charme des 90er-Jahre Platformings ein. Mit Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck bleibt Playtonic allgemein zwar dem Genre treu, ließ sich aber eher vom 2-D-Gameplay von Donkey Kong Country inspirieren. Mit Tonika, die Spieler aus dem ersten Teil kennen, lassen sich in Das Unerreichbare Versteck verrückte Dinge anstellen. Sie geben dem tierischen Duo nicht nur neue Fähigkeiten, sondern können auch dazu verwendet werden, die Optik des Spiels, beispielsweise in einen Retro-Look zu ändern.