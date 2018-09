Mit Beginn des Monats Oktober startet das alljährliche Weihnachtsgeschäft durch. Entsprechend erwarten uns einige hochkarätige Titel. Von Forza Horizon 4 über Call of Duty: Black Ops IIII bis hin zu Red Dead Redemption 2: Hier kommt unser Überblick über die neuen Spiele im Oktober.

2. Oktober

Batman: The Enemy Within (Switch)

Telltale Games ist leider Geschichte, denn das Studio wird geschlossen. Doch vorher erscheint noch das fünf Episoden umfassende Batman: The Enemy Within für Nintendo Switch. Typisch Telltale stehen darin jede Menge Dialoge und Entscheidungen im Mittelpunkt, die sich unmittelbar auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Aufgelockert wird das durch zwischenzeitliche Quick-Time-Events sowie Rätsel.

Batman: The Enemy Within - Launch Trailer Kurz vor dem Release von Batman: The Enemy Within für PC, PS4, Xbox One, iOS und Android zeigt Telltale Games hier schon den Launch-Trailer.

Fist of the North Star: Lost Paradise (PS4)

Platzende Köpfe und krasse Blutfontänen sind an der Tagesordnung, wenn Kenshiro mit Faust und Fuß durch die gegnerischen Reihen pflügt. Lost Paradise lässt euch auf eine offene Spielwelt los, in der ihr neben unzähligen Kämpfen auch Gespräche führt, Botengänge erledigt und diverse Mini-Games absolviert. Die Story dreht sich um die Rettung von Kenshiros Verlobter, die der böse Shin gekidnappt hat. Besonders Fans der Yakuza-Serie könnten mit Fist of the North Star: Lost Paradise glücklich werden, ist das Action-Adventure doch ähnlich aufgebaut.

Fist of the North Star: Lost Paradise - Combat Trailer Das Kampfsystem von Fist of the North Star: Lost Paradise wird in diesem Trailer näher beleuchtet.

Forza Horizon 4 (Xbox One, PC)

Im vierten Teil der Horizon-Reihe steht Großbritannien auf der Reiseroute. Mit rund 450 Autos aller namhaften Hersteller brettert ihr über Landstraßen, durch Städte und Offroad-Pisten. Erneut gibt es unzählige Wettbewerbe und Herausforderungen zu absolvieren. Sowohl off- wie online darf gerast werden, was die Reifen hergeben – an Umfang mangelt es auch Forza Horizon 4 nicht! Neu sind die wechselnden Jahreszeiten, die sich nicht nur optisch, sondern auch spielerisch auswirken. Das alles läuft in feiner 4K/HDR-Optik über den Schirm. Wie genial wir die Raserei finden, verrät euch unser Test zu Forza Horizon 4.

Gameplay of the Day: Forza Horizon 4 - 11 Minuten Gameplay aus Forza Horizon 4 Heute bei "Gameplay of the Day": 11 Minuten Gameplay aus dem Rennspiel Forza Horizon 4 von der Xbox One X.

Mega Man 11 (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Capcom setzt die Reihe um den blauen Kampfroboter fort. Nach diversen Compilations rund um die 8- und 16-Bit-Episoden steht mit Mega Man 11 ein brandneues Abenteuer an. Erneut erwartene euch extra-knackige Levels, deren Sprungpassagen und Schießereien kaum einen Fehler verzeihen. Am Ende messt ihr euch mit einem Boss, der nur mit der richtigen Taktik zu knacken ist. Ein Novum sind die beiden Gears, mit denen Mega Man die Zeit verlangsamen oder besonders kräftige Schüsse abfeuern kann. Lest in unserem Preview zu Mega Man 11, wie tough der neuerliche Action-Plattformer tatsächlich geworden ist.

Gameplay of the Day: Mega Man 11 Demo - 10 Minuten Gameplay zu Mega Man 11 mega man 11 demo gameplay of the day nintendo switch sony ps4 xbox

5. Oktober

Assassin's Creed Odyssey (PS4, Xbox One, PC)

Nach dem erfolgreichen Neustart der Assassin's-Creed-Reihe mit Origins ist Ubisoft Quebec an der Reihe, den erfolgreichen Aufwärtstrend aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Damit das klappt, geht das Entwicklerstudio volle Lotte Richtung Rollenspiel. Unter anderem soll ein neues Dialog-System dafür sorgen, dass euch die Geschichte im antiken Griechenland noch stärker in den Bann zieht. Ob das bei uns geklappt hat, könnt ihr im Preview zu Assassin's Creed Odyssey nachlesen.

Kuros Reise durch Griechenland - Video-Preview zu Assassin's Creed: Odyssey Kuro konnte mehrere Stunden mit Assassin's Creed: Odyssey verbringen. Hier ist sein Erlebnisbericht.

Super Mario Party (Switch)

Es ist wieder Partytime! Mario und Co. laden in der inzwischen elften Auflage zur Mario Party, diesmal auf der Switch. Ihr zieht in Brettspiel-Manier über ein Spielfeld und versucht, so viele Sterne wie möglich zu sammeln. Dazwischen kämpft ihr in vielen kurzweiligen Minispielen um Punkte. Neben dem Party-Mode könnt ihr unter Partner Party im Team auf Sternejagd gehen. Darüber hinaus beinhaltet Super Mario Party als erster Serienteil auch einen Online-Modus.

Super Mario Party - Launch Trailer Kurz vor dem Release hat Nintendo bereits den Launch-Trailer zu Super Mario Party veröffentlicht.

WWE 2K19 (PS4, Xbox One, PC)

In diesem Jahr gibt euch WWE 2K19 die komplette Bandbreite des Sports Entertainment. Neben einem komplett neuen Karrieremodus ist vor allen Dingen der Showcase-Modus für WWE-Fans interessant: Superstar Daniel Bryan führt euch durch seine spannende Karriere, während ihr seine wichtigsten Matches nachspielen könnt. Auch der Universe-Modus wurde überarbeitet und bietet nun noch mehr Möglichkeiten. Dazu kommt eine aufgewertete grafische Präsentation. Wie gut wir das Gekloppe bisher finden, verrät unser Preview zu WWE 2K19.