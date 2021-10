Es ist soweit: Weihnachten wirft seine Schatten voraus – und zwar in Form einiger ganz großer Spiele. Neben den Shootern Call of Duty: Vanguard und Battlefield 2042 erwartet euch mit Forza Horizon 5 der nächste Teil von Microsofts Open-World-Raserei. Und auch sonst mangelt es nicht an Nachschub. Das sind die Spiele im November.

2. November

Cupid Parasite (Switch)

Romantische Visual Novels mit merkwürdigen Prämissen sind genau euer Ding? Dann fängt der November gleich mit einem Knaller an! Cupid Love dreht sich um Cupid, die titelgebende Göttin der Liebe. Sie findet sich auf einmal in der Welt der Menschen wieder und vertreibt sich die Zeit als Heiratsberaterin. Eines Tages erhält sie von ihrem Chef höchstpersönlich den Auftrag, die Parasite 5 unter die Haube zu bringen, eine Gruppe von Klienten, die besonders schwer zu vermitteln sind. Um dies zu bewerkstelligen, muss Cupid im Rahmen einer Reality-Show mit den fünf Männern zusammenleben, um sie näher kennenzulernen.

World War Z (Switch)

Gehirn! Endlich strömen die Zombiehorden von World War Z auch auf die Nintendo Switch. In der Story bekämpft ihr die Untoten unter anderem in New York, Moskau und Tokio. Sucht euch am besten Verstärkung, denn in Sachen Masse dreht World War Z bis zum Maximum auf. Mit verschiedenen Schusswaffen und Fähigkeiten stellt ihr euch mehreren hundert Zombies auf einmal – hoffentlich habt ihr genug Munition dabei. Neben normalen Hirnverkostern bekommt ihr es auch mit allerlei dicken Brocken zu tun, die nach einer gewissen Taktik verlangen.

World War Z - Switch Release Date Trailer Ab dem 2. November dürft ihr euch auch auf der Switch in die Schlacht gegen die Zombies in World War Z stürzen.

4. November

Just Dance 2021 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Stadia)

Neues Jahr, neues Just Dance! Wie schon die Jahre zuvor versorgt uns Ubisoft mit einem neuen Tanz-Titel voller Hits von Interpreten mit kryptischen Namen, die bestenfalls unser Volontär Pirmin aus seinen Besuchen in der Shisha-Bar kennt. Zu den bekannteren Titeln düften “Run The World (Girls)” von Beyoncé oder “Last Friday Night (T.G.I.F.)” von Katy Perry gehören. Die größte Gaudi habt ihr natürlich wie immer während eines geselligen Abends, bei dem keiner so recht weiß, wie er die auf dem Bildschirm gezeigten Tanz-Piktogramme richtig interpretieren soll.

Just Dance 2021 - Season 4: The Traveller - Offizieller Trailer Die vierte Saison, Just Dance 2021: Der Reisende, wirft das Rampenlicht auf einen mysteriösen Wächter mit Kapuze und einen Schlüssel, welcher es ermöglicht, zu allen Just Dance-Universen mittels magischer Portale reisen zu können. Teil 1 wird ab dem heute bis zum 23. September verfügbar sein und beinhaltet die Veröffentlichung eines neuen und exklusiven Just Dance 2022 Songs, „Rock Your Body“ von Justin Timberlake. Teil 2 wird ab dem 7. Oktober bis zum 28. Oktober verfügbar sein.

5. November

Call of Duty: Vanguard (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC)

Holt die Knarren raus, denn es darf wieder geballert werden! Call of Duty: Vanguard schickt euch einmal mehr in den Zweiten Weltkrieg. Als Teil einer mehrköpfigen Spezialeinheit erlebt ihr die Story des Shooters an verschiedenen Schauplätzen der West- und Ostfront. Im Mehrspielermodus stürzt ihr euch in bekannte Spielarten wie Team Deathmatch oder Abschuss bestätigt und erlebt neue Varianten, darunter Champion Hill und Patrouille. Ebenfalls am Start ist der Zombies-Modus, natürlich thematisch an die damalige Zeit angepasst. Das gilt auch für Warzone: Der beliebteste CoD-Modus wird kurz nach dem Vanguard-Release mit einer ganz neuen Karte bedacht, die euch auf eine Insel im Pazifik führt.

Call of Duty: Vanguard - Story Trailer Sledgehammer und Activision haben den Story-Trailer zu Call of Duty: Vanguard veröffentlicht und bringen euch auf diesem Weg die Singleplayer-Handlung näher.

Blue Reflection: Second Light (PS4, Switch, PC)

Blue Reflection: Second Light ist die Fortsetzung von Blue Reflection aus dem Jahr 2017. Im Mittelpunkt stehen die drei Schülerinnen Ao, Kokoro und Yuki, die sich ohne Erinnerungen in einer schwebenden Akademie wiederfinden. Der Spielverlauf verbindet zwei Genres miteinander: Neben RPG-Kämpfen gegen bizarre Monster gestalten die Mädchen die Schule in einer Art Mini-Aufbausimulation mit neuen Gebäuden und Bereichen nach ihren Vorstellungen um. Außerdem spielen die Beziehungen untereinander eine wichtige Rolle, denn natürlich geht es in Blue Reflection: Second Light nicht nur um Action, sondern auch um große Gefühle und eine ordentliche Portion Drama.

9. November

Forza Horizon 5 (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Forza Horizon 5 führt euch nach Mexiko. Dort fahrt ihr mit einer Vielzahl der heißesten Autos der Welt durch dichte Regenwälder, beschauliche Dörfer, antike Ruinen, weitläufige Wüstengebiete und sogar auf einen Vulkan. Entwickler Playground Games verspricht die bislang größte und abwechslungsreichste Spielwelt der Seriengeschichte. Dank hochwertiger Foto- und Videoaufnahmen, 4K-Grafik und Raytracing sollen die Fahrzeuge und Umgebungen noch besser aussehen als im Vorgänger. Forza Horizon 5 bietet euch erneut die Kombination aus entspannten Erkundungsfahrten und vielen Rennen sowie Herausforderungen, die auf und abseits der Straßen stattfinden.

Forza Horizon 5 - Initial Drive Trailer - 8 Minuten Gameplay pur! Im Rahmen der gamescom gab es acht Minuten Gameplay aus Forza Horizon 5, in denen Mercedes-AMG ONE und 2021 Ford Bronco Badlands durch die Landschaften von Mexiko cruisen. Sieht schon sehr nice aus.

Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Nachdem sich Jurassic World Evolution als würdige moderne Park-Simulation behauptet hat und der letzte Film der Reihe kommenden Sommer in den Startlöchern steht, war es kaum verwunderlich, als Frontier die Fortsetzung nachschob. Wie im Film sind die Dinos nun auf der ganzen Welt los, aber irgendwie wohl auch nicht, denn abermals liegt es an euch, sie in Gehegen zu hegen und zu pflegen. Mit dabei ist wieder eine neue Story-Kampagne mit bekannten Rollen wie des durch Jeff Goldblum verkörperten Dr. Ian Malcolm. Dino-Fans dürfte aber vor allem eines reizen: Nachdem der Vorgänger Unterwasser-Saurier schmerzlich missen ließ, könnt ihr euch in Jurassic World Evolution 2 nun auch um aquatische Urzeitwesen kümmern. Da haben die Entwickler wohl keine Kosten gescheut!

Jurassic World: Evolution 2 - Pre-Order-Trailer Zu Jurassic World: Evolution 2 gibt es einen neuen Trailer, der sich um den Vorbestellerstart kümmert und euch zeigt, was euch erwartet.

Football Manager 2022 (PC, Mac)

Der Football Manager 2021 lässt euch erneut mit ungeheurer Detailtiefe einen eigenen Fußballverein aufbauen und verwalten. Für eine hübschere Optik der Spielszenen soll eine neue Animations-Engine sorgen, die unter anderem das Dribbling verbessert. Überarbeitet wurde auch die KI, damit das Geschehen auf dem Platz natürlicher und nachvollziehbarer wird. Weitere taktische Elemente bringt die Position des mittleren Innenverteidigers mit sich. Ebenfalls neu dabei ist der Data-Hub: Dort erhaltet ihr eine genaue Einsicht in sämtliche Leistungsdaten eures Teams und könnt analysieren, was richtig und was falsch läuft. Ihr dürft zudem eure Analysten anweisen, die Leistung der Spieler in konkreten Bereichen wie beispielsweise Kopfbällen genau aufzuschlüsseln.