Dem kalten November heizen nicht nur zahlreiche neue Spiele wie Assassin’s Creed: Valhalla, Call of Duty Black Ops - Cold War oder Cyberpunk 2077 ein, nein, uns stehen auch die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X / S ins Haus!

3. November

Jurassic World Evolution: Complete Edition (Switch)

Das Leben findet seinen Weg auf die Switch. Also alle Mann festhalten, wenn ihr dank Jurassic World: Evolution - Complete Edition euren Dino-Park endlich auch unterwegs bauen könnt. Frontier hat keine Kosten gescheut und bietet die Parksimulation auf Nintendos Konsole inklusive sämtlicher Zusatzinhalte an. Das heißt noch mehr Saurier, sowie die Story-DLCs Claires Zuflucht, Dr. Wus Geheimnisse und Zurück zum Jurassic Park. Extrahiert DNS auf Expeditionen, schützt eure Parkbesucher vor Amok laufenden Urzeitbewohnern und haltet die verschlagenen Hybriden Indominus Rex sowie den Indoraptor im Zaum. Vertont ist das ganze, soweit noch möglich, von den Originalsprechern der Filmreihe, für die Extraportion Authentizität.

Jurassic World Evolution - Complete Edition Switch Announcement Trailer Jurassic World Evolution kommt in der Complete Edition im November auch auf die Switch.

6. November

Dirt 5 (PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X/S)

Neben Need for Speed: Hot Pursuit Remastered erscheinen im November mit Dirt 5 gleich zwei erstklassige Arcade-Racer. Zumindest zunächst für die Current-Gen-Konsolen. Später im Monat könnt ihr auch auf PS5 und Xbox Series X/S den Matsch spritzen lassen. Dirt 5 entfernt sich zugunsten eines zugänglicheren Erlebnisses etwas vom Simulations-Charakter der Vorgänger, bietet dafür aber zahlreiche Renn-Modi und Fahrzeugklassen von Rallye-Ikonen über Lastwagen bis hin zu GT-Karossen. Besonders interessant dürfte der neue Playgrounds-Modus sein, in dem ihr eigene Renn-Arenen erstellen und anderen Spielern zur Verfügung stellen könnt.

DiRT 5 - Offizieller Launch-Trailer Codemasters präsentiert heute seinen ersten All-Action-Gameplay-Trailer von DIRT 5, um die nahende Veröffentlichung am 6. November zu feiern. Die 60-sekündige Tour durch unterschiedliche verschlafene Nester auf der Welt fasziniert mit todesmutigen Sprüngen in italienischen Minen, waghalsigen Eisrennen in Nepal und allem, was noch dazwischen passt.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Für viele ist Need for Speed: Hot Pursuit der unangefochtene König unter den Arcade-Racern des vergangenen Jahrzehnts. Das weiß natürlich auch EA und gibt dem gefeierten Titel noch einmal als Remaster auf die aktuellen Plattformen grünes Licht. In Nobel- und Sportwagen liefert ihr euch heiße Rennen quer durch den fiktiven Staat Seacrest County. Wahlweise als flüchtender Raser oder als verbeamteter Verfolger liefert ihr euch Crashs, bis der Motor aufgibt. Dabei fliegen, fast schon wie in Mario Kart, gerne auch einmal Items durch die Gegend. Next-Gen-Versionen wird es zwar erst einmal nicht geben, dafür könnt ihr dank Crossplay plattformübergreifend spielen und euch durch Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X auf die Startposition begeben. Die Switch-Version erscheint eine Woche später, am 13. November.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - Official Reveal Trailer Need for Speed: Hot Pursuit Remastered wurde heute angekündigt. Die Neuauflage bietet unter anderem eine überarbeitete Grafik und einen asynchronen Online-Modus.

10. November:

Xbox Series S/X

Am 10. November ist es endlich soweit: Dann könnt ihr Microsofts neue Next-Gen-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise Series S in Händen halten. Bleibt nur die Frage, ob ihr mehr Leistung oder einen günstigen Einstieg in die nächste Generation sucht. Zum Daddeln gibt es zum Konsolenstart jedenfalls so einiges aus dem bereits veröffentlichten Xbox-Repertoire: Mit Borderlands 3, Devil May Cry 5: Special Edition, Fortnite, Forza Horizon 5, Gears 5, Ori and the Will of The Wisps, Sea of Thieves und vielen weiteren Titeln bieten die neuen Xboxen schon ein breites, wenn auch bereits bekanntes Launch-Line-Up. Die großen First-Party-Hits müssen leider noch ein Weilchen warten.

PlayStation 5 & XBOX SERIES X/S - Wir packen die neuen Konsolen aus! Ist denn schon Weihnachten? Bei uns in der Redaktion ja. Felix darf die Playstation 5 sowie XBOX Series X/S auspacken.

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, PC, Stadia)

Das neue Assassin‘s Creed entführt euch diesmal in die Welt der Wikinger und dürfte daher bei Fans der TV-Serie Vikings für wohlige Déjà-Vus sorgen. Denn genau wie dort spielt die Handlung vor dem Hintergrund der Invasion Englands. Entsprechend habt ihr es dieses Mal sogar mit zwei verschiedenen Regionen zu tun: Norwegen und England. An Umfang dürfte es also einmal mehr nicht mangeln, doch scheint Valhalla auf mehr Klasse statt Masse zu setzen als der Vorgänger Odyssey. Burgbelagerungen, Rätselschreine, Minispiele wie Wettsaufen und Würfeln und sogar Beleidigungsduelle nach Monkey-Island-Vorbild. Auch dürft ihr diesmal eine eigene Siedlung aufbauen, um so bessere Ausrüstung bei Händlern zu erwerben oder bei Trainern eure Fähigkeiten zu verbessern. Assassin‘s Creed Valhalla ist bereits für die Next-Gen-Konsolen optimiert, erscheint aber auch noch für die letzte Konsolen-Generation.

Assassin's Creed: Valhalla - Cinematic TV Spot Ubisoft veröffentlichte heute einen neuen CGI-Trailer zu Assassin's Creed: Valhalla, der in Kollaboration mit DDB Paris entstanden ist.

Destiny 2: Jenseits des Lichts (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC, Stadia)

Jenseits des Lichts ist die dritte große Erweiterung von Destiny 2, die massig neue Inhalte für Hüter liefert. Überall im Sonnensystem tauchen seltsame Pyramidenschiffe auf und Variks, ein alter Bekannter lockt euch auf die neue DLC-Location, den Eismond Europa. Dort werdet ihr auch einige seit Destiny 1 verschollene Charaktere wie Eris Morn wieder treffen. Die Erweiterung wird das Spiel teils drastisch ändern. Erstmals gibt es nämlich ein neues Element. Neben Arkus, Solar und Leere wird es ab dem 10. November die Schadensart Stasis geben. Ganze Planeten werden durch Orte aus dem Vorgänger ersetzt. Gleichzeitig mit Jenseits des Lichts startet Destiny 2 übrigens außerdem in die 12. Season.

Destiny 2: Jenseits des Lichts - Launch-Trailer Anlässlich des bevorstehenden Releases der neuen Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts am 10. November hat Bungie schon mal einen Launch-Trailer rausgelassen, der aufzeigt, was im neuen Kapitel von Destiny 2 auf dem Spiel steht.

The Falconeer (Xbox One, Series X/S, PC)

The Falconeer lässt sich am besten als Kind der Liebe zwischen Ace Combat und Panzer Dragoon beschreiben. Auf dem Rücken eines riesigen Vogels huldigt ihr als Söldner virtuellen Dogfights, während ihr ein riesiges offenes Gebiet über einem launischen Ozean erkundet. Hin- und hergerissen zwischen zwei verfeindeten Fraktionen, erfahrt ihr nach und nach mehr über eine längst vergangene Zivilisation, deren Überbleibsel am Meeresgrund liegen und für Rohstoffe geplündert werden. Als Einmann-Projekt ist The Falconeer ein besonders beeindruckendes Spiel für Fans der eingangs genannten Vorbilder.

The Falconeer - The Free & The Fallen Trailer The Falconeer, die Mischung aus Luftkampf und Adventure, fliegt am 10. November auch auf die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und S.

Fuser (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Harmonix bleiben ihren Wurzeln mit Fuser zwar treu, setzen aber auf ein neues Pferd. Statt mit riesigen Instrument-Controllern für Guitar Hero und Rock Band kommt Fuser gänzlich ohne teures Zubehör aus. Ihr legt als DJ auf und versucht einen einmaligen Mix zu kreieren, um eurem Publikum ordentlich einzuheizen. Während DJ Hero noch wie seine rockigen Pendants auf Tastengedrücke zum Rhythmus setzte, könnt ihr in Fuser endlich selbst kreativ werden. Mischt aus anfangs 100 Songs Gesangs-, Drum-, Gitarren- und Keyboard-Spuren zusammen, um die Song- oder Jahrzehnt-Wünsche eurer Zuhörer zu befriedigen. Und die sind nicht besonders geduldig. Nur ein schneller Disc-Jockey ist ein guter Disc-Jockey mit vielen Punkten auf seinem Konto.

Fuser - Official Release Date Trailer Publisher NCSOFT und Entwickler Harmonix veröffentlichen heute einen neuen, detailreichen Trailer FUSER erscheint am 10. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Manifold Garden (Xbox Series X/S)

Wenn ihr nicht mehr wisst, wo oben und wo unten ist und bei eigentlich einfachen Aufgaben um die Ecke denken muss, dann seid ihr in Manifold Garden. Das etwas abstrakt wirkende Knobelspiel ist schon eine ganze Weile für andere Plattformen erhältlich, hat sich nun aber auch einen Platz im Launch-Line-up der Xbox Series X/S gesichert. Ziel ist es wie eingangs erwähnt, eigentlich einfache Aufgaben wie das Erreichen einer Tür oder das Platzieren eines Würfels auf einem Schalter zu lösen. Das Wort “eigentlich” verwenden wir aber nicht umsonst, denn in Manifold Garden müsst ihr die kubistische Welt um euch herum immer wieder um 90 Grad kippen und die Schwerkraft ausnutzen, um zur Lösung zu gelangen. Freunde von Portal dürfte diese Art von Umdenken bestens kennen.

Planet Coaster: Console Edition (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S)

Mit einigen Wochen Verspätung erscheint Planet Coaster als Console Edition auch für PS4, Xbox One, sowie Xbox Series X / S. Noch ein wenig länger müssen künftige Besitzer der PS5 warten. Am 19. November erscheint die umfangreiche Themenpark-Simulation von Frontier auch auf Sonys Next-Gen-Konsole. Praktischerweise unterstützt die Konsolenversion auf beiden Plattformen die Steuerung per Maus und Tastatur, was passionierten Parkbauern deutlich einfacher von der Hand gehen dürfte. Ebenso interessant für Neueinsteiger dürften vollvertonte Tutorials sein, die helfen, die komplexen Mechanismen des Spiels zu verinnerlichen.

Planet Coaster - X019 Console Edition Announcement Trailer Planet Coaster schafft im neuen Jahr 2020 den Sprung auf die PS4 sowie die Xbox One.

Observer: System Redux (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Gerade einmal drei Jahre nach seinem ursprünglichen Release erscheint das Horrorspiel Observer mit dem Namenszusatz System Redux als erweitertes Remaster noch einmal zum Start der Next-Gen-Konsolen und für PC. Nebst überarbeiteter Grafik lockt die Neuauflage mit zusätzlichen Story-Inhalten und verbesserten Spielmechaniken. Wer den Titel verpasst und sich schon auf Cyberpunk 2077 gefreut hat, sollte sich Observer: System Redux auf jeden Fall einmal ansehen. Denn das düstere Szenario ist nicht ganz unähnlich. Im Polen des Jahres 2084 kontrolliert ein Großkonzern das osteuropäische Land. Als Detektiv hackt ihr euch in die Köpfe augmentierter Bürger, um ein Verbrechen aufzuklären, in das sogar euer Sohn verwickelt zu sein scheint.

Observer - Switch Announcement Trailer Das Action-Adventure wird noch in diesem Jahr auch für die Switch von Nintendo erscheinen.

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch, PC)

Sakuna: Of Rice and Ruin vereint Elemente eines Action-Plattformer mit denen von Animal Crossing. Die verzogene Erntegötting Sakuna wird aus ihren luxuriösen Gemächern verstoßen und auf eine Insel voller Dämonen verbannt. Mit Hilfe von Reis, den ihr ganz ähnlich wie in Story of Seasons anbauen müsst und der die Quelle von Sakunas Macht darstellt, schnetzelt ihr euch durch mit schnellen Angriffskombos durch zahlreiche Gegner, um schließlich euer Geburtsrecht wieder zurückzuerlangen. Mal sehen, wie elegant Sakuna: Of Rice and Ruin Action und Entspannung miteinander zu verbinden weiß.

Sakuna: Of Rice and Ruin - Comiket #92 Gameplay Trailer Dieses Video hält frische Spielszenen aus Sakuna: Of Rice and Ruin für PC und PS4 für euch bereit.

Tetris Effect: Connected (Xbox One, Xbox Series X/S)

Vor zwei Jahren sicherte sich Sony Tetris Effect exklusiv für die PlayStation. Vor allem in VR war die mit hypnotischen Effekte und und Klängen ausgestattete Version des Puzzle-Klassikers ein echtes Erlebnis. Zur Markteinführung der Xbox Serie X / S erscheint die erweiterte Version Tetris Effect: Connected nun im Gegenzug zeitexklusiv für alle Microsoft-Geräte. Wie der Name schon andeutet, verfügt Connected kooperative und kompetitive Multiplayer-Modi, sowohl online als auch lokal. Die zusätzlichen Modi erhalten Besitzer der Basisversion im Sommer 2021 als kostenloses Update. Auf VR müsst ihr auf der Xbox allerdings natürlich leider verzichten.

Tetris Effect - PC Release Trailer PC Release Trailer zu Tetris Effect

XIII (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Bei seinem Erscheinen vor 17 Jahren war der auf der gleichnamigen Comic-Reihe basierende Ego-Shooter nur ein mäßiger Erfolg, dennoch gilt er in der Spielegeschichte als stilprägend: Denn er erfand den comichaften Cel-Shading-Look, der bis heute hundertfach kopiert wurde. Zwar orientiert sich das Remake stark am Original, wird jedoch einige spielerische Komponenten modernisieren und eine neue Synchronisation erhalten. Der charakteristische Comic-Cel-Shading-Look des Originals wird zwar wieder aufgegriffen, aber wesentlich dezenter eingesetzt und technisch ordentlich aufgebohrt. Mal sehen, ob die Verschwörung diesmal auf fruchtbaren Boden fällt, in der euch der Mord am US-Präsidenten angehängt wird.

Yakuza: Like a Dragon (PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Das Japano-Drama geht mit Yakuza: Like a Dragon in die siebte Runde und noch dazu völlig neue Wege. Kamurocho? Das ist Vergangenheit! Mit Yokohama erkundet ihr eine neue Stadt und selbst Hauptcharakter Kiryu Kazuma wird durch den Lockenkopf Ichiban Kasuga abgelöst. Die besonders gravierenden Änderungen in die Yakuza-Formel finden aber im Gameplay statt: Die bekannten Echtzeit-Kämpfe weichen einem rundenbasierten Kampfsystem, durch das Like a Dragon mit einem Bein im JRPG-Genre steht. Am abgefahrenen Humor ändert sich aber offensichtlich nichts. Ein wenig frischer Wind kann der Reihe sicher nicht schaden. PS5-Besitzer werden sich allerdings noch bis zum 2. März 2021 gedulden müssen.

Yakuza: Like a Dragon - Next Generation of Yakuza - Trailer Sega hat einen neuen Trailer zu Yakuza: Like a Dragon veröffentlicht, der auf die Verbesserungen und Optimierungen für die Xbox Series X eingeht.

12. November:

The Pathless (PS4, PS5, PC, Mobile)

Bereits mit ABZÛ bewies Giant Squid ein Händchen für stilistisch ausgefallene Spiele. The Pathless, obgleich farblich etwas bedeckter, zeigt sich ebenso stilsicher, tauscht die kunterbunte Unterwasserwelt allerdings gegen eine bewaldete Insel aus. Ähnlich wie in Zelda wechseln sich Action-, Rätsel und Geschicklichkeitspassagen ab. Immer an eurer Seite in diesem rasanten Adventure ist ein Adler, der euch nach Bedarf fliegend durch die stimmungsvolle Landschaft trägt.

The Pathless - Releasedate Trailer The Pathless, das neue Action-Adventure von den Abzu-Machern, soll nun defintiv zum Launch der PS5 erscheinen, nämlich am 12. November für PC, PS4 und PS5.

13. November:

Call of Duty Black - Ops Cold War (PS4, Xbox One, PS5, Series X/S, PC)

Die Hochphase des Kalten Kriegs in den 1980er-Jahren ist das Motiv von Call of Duty: Black Ops Cold War. Ähnlich dem noch aktuellen Modern Warfare bietet auch der nächste Black-Ops-Ableger das gewohnte Komplettpaket aus Kampagne, Mehrspielermodus und Zombies. Der Warzone-Modus wird im Dezember zum Start der ersten Saison ergänzt. Das erste CoD für PS5 und Xbox Series X/S sperrt andere Konsolen aber nicht aus, im Gegenteil: Dank Crossplay und Crossgen könnt ihr mit allen und gegen alle spielen, ganz gleich auf welcher Plattform sie unterwegs sind. Auch plattformübergreifender Fortschritt wir unterstützt, so dass ihr beispielsweise auf der PS4 starten und beim Umstieg auf die PS5 euren Fortschritt übernehmen könnt.

Call of Duty: Black Ops - Cold War - PC Trailer Der neue Trailer zum Shooter zeigt euch erstmals die optimierte PC-Version in Aktion.

Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies (PC, PS4, Xbox One)

Es ist mal wieder Zeit für eine neue Sims-4-Erweiterung. Nach Star Wars wird es nun kalt! In Ab ins Schneeparadies ist der Name Programm: Entflieht mit euren Sims dem Alltag zum von Japan inspirierten Mount Komorebi. Neben körperlicher Betätigung in Form von Snowboarden, Skifahren und Rodeln könnt ihr eure Sims auch mit einem Ausflug in ein Badehaus oder Sightseeing bei Laune halten. Oder ihr baut stilecht ein neues, einem Ryokan nachempfundenes Haus.